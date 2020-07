Kultur und Corona gehen nicht zusammen. Gemeinschaftliches Singen ist in der Zeit der Pandemie sogar fast unmöglich. Viele Menschen in geschlossenen Räumen erzeugen einfach zu viel Aerosol. Im schlimmsten Fall wäre das eine Wohlfühlwolke für das gefährliche Virus. Wie kommen Sänger in MV damit klar?