Paris

Die Werke von Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) bevölkern seit 1961 den öffentlichen Raum weltweit. Wer darin reine Ästhetik sieht, liegt falsch. Christo & Jean-Claude haben sich in ihrem gesamten Lebenswerk mit drängenden Fragen der Menschheit im 20. und 21. Jahrhundert beschäftigt.

1961 – „The Iron Curtain“: Ohne Genehmigung stapelten Christo & Jeanne Claude in der Rue Visconti in Paris Ölfässer übereinander und verbanden damit den Mauerbau, den Algerienkrieg und weltweite Umweltverschmutzung.

„Surrounded Islands“ 1983 vor Miami Quelle: Wolfgang Volz

1968 – „Wrapped Coast, One Million Square Feet“: Die Künstler nahmen mit der Verhüllung eines neun Meilen langen Küstenstreifens in Australien das Thema Meeresverschmutzung ins Visier.

1970 – „Valley Curtain“: Bei der Installation eines Vorhangs in einem Tal in den Rockey Mountains ging es auch um die Rechte der indianischen Ureinwohner der USA.

1983 – „Surrounded Islands“ – Mit der Verbindung von elf Inseln in der Biscayne Bay vor Miami mit pinkfarbenem Polypropylengewebe wurde erneut die Meeresverschmutzung aufs Tableau gehoben.

„The Floating Piers“ 2016 in Italien Quelle: Filippo Venezia/dpa

Es folgten 1984 „Wrapped Pont Neuf“ über die Seine, 1986 „The Umbrellas“ in Japan, 1995 „Wrapped Reichstag“, 2005 „The Gates“ im New Yorker Central Park und 2016 „The Floating Piers“ zwischen den Inseln Monte Isola und Isola di San Paolo in Italien. „The London Mastaba“, ein Projekt gegen Umweltverschmutzung 2018 im Londoner Hyde Park mit 7500 in Form einer Stufenpyramide gestapelten Ölfässern, geht auf eine Idee aus den 70er Jahren zurück und soll fortgeführt werden. Für das Projekt „Big Air Package“ 2013 im Gasometer Oberhausen mussten sich Mathematiker eigens eine neue Formel ausdenken.

Von Michael Meyer