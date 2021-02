Oliver Fock ist seit 1991 in verantwortlichen Positionen für das damalige Familienunternehmen Kieft & Kieft Filmtheater GmbH tätig und war u.a. in Mecklenburg-Vorpommern wesentlich am Aufbau des Unternehmens in Ostdeutschland beteiligt, dessen Häuser heute zur Cinestar-Gruppe gehören.

Im Jahr 2000 übernahm er die Position des General Managers und verantwortete in dieser Tätigkeit das gesamte operative Geschäft des Unternehmens.

Im Januar 2007 wurde Oliver Fock in die Geschäftsführung der CineStar-Gruppe, Deutschlands größtem Kinobetreiber, berufen, der er bis heute angehört.

Er ist Mitglied des Hauptausschusses des HDF Kino e.V. sowie Präsidiumsmitglied der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. und Mitglied im Verwaltungsrat der FFA.