Rostock

Bunt, fröhlich, inklusiv und multikulturell ging es im rot‐weißen Zelt am Stadthafen zu. Am Wochenende läutete Circus Fantasia die neue Saison mit einer ganz besonderen Eröffnungsshow ein. Unter dem Motto: „Das Licht im Dunkeln“ präsentierten die Kinder der Zirkusschule, was sie im vergangenen halben Jahr gelernt haben. Dabei begaben sie sich in luftige Höhen, zeigten Geschick auf wackligem Untergrund und stapelten sich wie Lego-Steine.

Party und Parcours auf dem Zeltplatz

„Für unsere Schüler ist der Auftritt etwas ganz Besonderes. Sie haben sich alle sehr große Mühe bei den Vorbereitungen gegeben“, berichtet Zirkusdirektorin Dana Bauers sichtlich stolz auf all ihre Schützlinge. Bereits zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn öffnen die Tore zum Zeltplatz. Zahlreiche Familien warten auf den Einlass. Auf dem Gelände aufgebaut – ein kleiner Parcours.

„An den einzelnen Stationen können die Gäste erfahren, wie es beispielsweise ist nicht sehen oder laufen zu können“, erklärt Bauers. Augenbinden und Rollstühle dienten dabei als Utensilien. „Kulturelle Bildung ist unser Schwerpunkt. Dabei legen wir großen Wert auf Inklusion“, so die Zirkusdirektorin weiter. „Das ist ein komisches Gefühl blind herumzulaufen“, sagt Lena. Die Achtjährige möchte sich zusammen mit ihrer Oma die Vorstellung anschauen und vertreibt sich die Zeit bis dahin auf dem Vorplatz. „Ich bin schon gespannt, ob es Seiltänzerinnen geben wird. Die mag ich am liebsten.“

Für musikalische Unterhaltung vor dem Zelt sorgt die Baf 'n Roll Band, die fröhliche Hits zum Besten gibt.

Neues Programm

Neu im Fantasia-Angebot ist ein umfangreiches Programm für Kinder und Eltern, das unter dem Motto „Gute Kindermusik für alle“ monatlich Künstler zum „Milchsalon“ nach Rostock und damit ein populäres Berliner Format an die Ostsee holt. Für das junge Publikum wird es natürlich auch in diesem Jahr die zirkuspädagogischen Angebote des Hauses, allen voran die wöchentlichen Zirkusshows immer freitags und die Mit-Mach-Zirkus-Veranstaltungen an den Sonntagen geben. Darüber hinaus wird Fantasia 2019 Gastgeber der diesjährigen deutschen Clown- und Jonglierconvention sein, wie Bauers berichtet.

Susanne Gidzinski