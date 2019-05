Rostock

Feuer im Kaufland im Rostocker Stadtteil Schmarl: Am Dienstagabend gegen 19 Uhr haben Unbekannte bei vollem Geschäftsbetrieb gleich zwei Brände in einem Supermarkt gelegt. Wie Yvonne Hanske, Pressesprecherin der Rostocker Polizei, mitteilte, war die Kaufland-Filiale im Citti-Park betroffen. In einem Chips-Regal und in der Schuhabteilung legten die Täter das Feuer.

Kunden und Mitarbeiter des Supermarktes wurden auf die Flammen aufmerksam und löschten gemeinsam den Brand. Quelle: Stefan Tretropp

Kunden und Mitarbeiter löschten Brand

Kunden und Mitarbeiter des Supermarktes löschten gemeinsam den Brand. Zeitgleich verständigten Zuständige die Feuerwehr über den Notruf. Als die ersten Löschfahrzeuge und die Polizei am Citti-Park eintrafen, war das gesamte Gebäude bereits evakuiert. Wie es hieß, lief die Räumung geordnet und ohne Panik ab, es gab keine Verletzten zu beklagen.

Videoaufzeichnungen werden ausgewertet

Die Polizei wertet nun die Videoaufzeichnung aus dem Supermarkt aus, um Rückschlüsse auf die Täter zu bekommen. Die Beamten haben Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Stefan Tretropp/OZ