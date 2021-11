Rostock

Im Rostocker Citti-Park gibt es jetzt eine Neuansiedlung: Auf der Fläche des ehemaligen Kima-Second-Hand-Shops eröffnet am Donnerstag (2. Dezember) eine Filiale der Kette Woolworth.

Los geht es um 9 Uhr. Auf rund 950 Quadratmetern gibt es in dem Warenhaus künftig eine breite Produktpalette, darunter Mode, Haushaltwaren, Drogerieartikel, Schreibwaren, Spielzeug, Deko-Sachen und mehr.

Woolworth stellt in Rostock mehrere Mitarbeiter ein

Das im Jahr 1900 in Amerika gegründete Unternehmen kam 1927 auch nach Deutschland. Das erste Kaufhaus eröffnete in Bremen. Mittlerweile hat Woolworth 490 Standorte in Deutschland – darunter mehrere in MV, wie beispielsweise in Stralsund und Parchim. Nun kommt die erste Filiale in der Hansestadt dazu.

Ab Donnerstag soll das Kaufhaus immer montags bis samstags, jeweils 9 bis 19 Uhr, geöffnet sein. Mit der Neuansiedlung wurden auch Jobs geschaffen, Stellen für die Filiale in Schmarl sind noch ausgeschrieben.

Schmarls Ortsbeiratsvorsitzender Michael Berger zeigte sich überrascht von der Neueröffnung. „Grundsätzlich ist aber natürlich zu begrüßen, dass sich das Angebot für die Schmarler und auch Rostocker aus anderen Stadtteilen erhöht“, so Berger. Er ist überzeugt davon, dass die erste Woolworth-Filiale in Rostock ihre Kunden finden wird. „Es ist ja auch eine bekannte Marke, die die Attraktivität unseres Centers sicher weiter steigert.“

Neben dem Kaufhaus in Rostock eröffnet Woolworth im Dezember noch weitere neue Warenhäuser – in Horb am Neckar, Solingen, Schwelm und Wirges.

Von Claudia Labude-Gericke