Rostock

Er ist seit zwei Jahren Oberbürgermeister von Rostock. Er hat um seine Person einen Kult und um die Stadt einen Corona-Mythos begründet: Claus Ruhe Madsen ist populär wie kaum ein Amtsträger zuvor. Wie er sich dies erklärt, mit welchen Entbehrungen er leben musste und was er in den kommenden Monaten erwartet, erzählt er in der neuesten Folge des OZ-Podcasts „Ankern mit …“.

Wenn Ihnen der Podcast nicht angezeigt wird klicken Sie hier.

Er sei ein Handwerker, kein Politiker. Er brauche die Nähe zu den Bürgern. Das sei auch der Grund, warum sich Claus Ruhe Madsen kein Amt auf Bundes- oder Landesebene vorstellen könne. „Ab einer gewissen Ebene ist man zu weit weg von den Menschen, sehr viel auf Berater angewiesen, so ein bisschen im Blindflug.“ Außerdem fehlt ihm die Parteiangehörigkeit – nicht ohne Grund: „Ich habe einige Parteitage von den Linken, CDU, SPD und FDP erlebt und danach immer gedacht: Uh, da will ich jetzt aber nicht das ganze Wochenende verbringen“, sagt er und lacht.

Dabei seien es die beiden Volksparteien CDU und SPD gewesen, wegen denen er überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, sich als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters aufzustellen. Auf dem Weihnachtsempfang der Bundeskanzlerin in der Stralsunder Brauerei wird er erstmals gefragt. Die Idee kommt von Merkels Tisch, vom damaligen CDU-Vorstand des Landes Vincent Kokert. „Die hatten das vorher kurz diskutiert“, sagt Madsen. Er nimmt diese Avancen zunächst nicht ernst. „Einen Monat später rief mich Vincent Kokert an und hat gesagt: ‚So Claus, wie sieht es jetzt aus?‘“

Im Spannungsfeld der Volksparteien

Madsen befindet sich auf einmal in einer prekären Situation. Denn auch die SPD streckt die Fühler nach dem Dänen aus. Vor einem IHK-Empfang trifft er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zum Essen. „Da hat sie mich gefragt, ob ich für die SPD antreten würde. Und dann merkte ich, das wird hier Ernst, Junge.“ Madsen beginnt, Gefallen an dem Gedanken zu finden, möchte sich aber weder der einen noch der anderen Fraktion anschließen, sondern parteilos antreten. Die CDU unterstützt ihn dabei, die SPD stellt mit Chris Müller-von Wrycz Rekowski einen eigenen Kandidaten auf.

Powernaps zur Pandemiebewältigung

Knapp sechs Monate nach seinem Wahlsieg erreicht die Corona-Pandemie Deutschland und Madsen trägt auf einmal Verantwortung für die Gesundheit von über 200 000 Menschen. Er sei dafür nicht bereit gewesen, hat kaum ein Auge zu bekommen, hält sich mit Powernaps aufrecht. „Ich habe mir damals so eine komische Liege in mein Büro gezerrt, nur um mal für einen Moment ein Nickerchen und dann gleich wieder weiterzumachen.“ In dieser Zeit habe er das erste Mal in seinem Erwachsenenleben Angst gespürt.

Madsen fährt die Stadt frühzeitig herunter und strukturiert die Verwaltung um. Rostock gilt schon bald als Paradebeispiel in Deutschlands Pandemiebekämpfung. Claus Ruhe Madsen wird daher ein gefragter Gesprächspartner bei TV-Talk-Formaten wie Markus Lanz oder Maybrit Illner und gewinnt weit über die Stadtgrenzen hinaus an Popularität.

Auch manchmal Mensch

Doch die Popularität habe auch ihre Schattenseiten. So hätten diverse Medienberichte für Missverständnisse gesorgt. Ein Beispiel: Am Rande des EM-Viertelfinals zwischen Dänemark und Tschechien im vom Rostock über 3000 Kilometer entfernten Baku zeigen ihn TV-Bilder ohne Maske im Publikum. Er ist privat vor Ort und hat diese Meldung bis heute nicht kommentiert.

Im Podcast erklärt er sich: „Wenn ich den Bericht lese, steht ja drin: Abstand wurde eingehalten und ich hatte ja auch einen Pappbecher in der Hand.“ Es seien 35 Grad, ein wunderbarer Moment für alle Dänen und eine einmalige Möglichkeit gewesen, mit seiner Tochter das Kaspische Meer zu sehen. „Sicherlich bist du der Oberbürgermeister, aber du bist auch manchmal Mensch.“

Rostocks OB Claus Ruhe Madsen beim Spiel der Dänen gegen Tschechien in Baku. Er trägt keine Maske, aber einen Bierbecher in der Hand. Quelle: Screenshot ARD-Mediathek

Zerreißprobe im Tagesgeschäft

Im Trubel rund um die Corona-Pandemie bleibt eines auf der Strecke: Die Stadt selbst. „Sie ist oberirdisch und unterirdisch marode. Es wird überall gebuddelt und wenn ich Altes durch Neues austausche, hat der Bürger keinen Vorteil, also keinen spürbaren.“ Die Stadt sei zwar offiziell schuldenfrei gewesen als er das Amt übernommen hat, „aber wenn alles neu gemacht werden muss, bist du bei weitem nicht schuldenfrei, sondern stehend KO.“

Das macht deutlich: Madsen hat zwar während der Pandemie glänzen können, muss sich in den kommenden Jahren aber vor allem im Tagesgeschäft beweisen: Die Buga wird für Rostock finanziell zu einer Zerreißprobe, sein „Smile City“-Konzept ist bisher neben guten Marketing nicht viel mehr als eine schöne Vision und der Immobilienmarkt ist in und um Rostock alles andere als sozial . Für viele Probleme habe er bereits Ideen in der Schublade, doch diese müssen am Ende auch realisierbar sein.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor der vierten Welle

Schlaflos macht ihn aktuell aber noch etwas anderes: Denn seit Montag müssen Friseure, Hotels oder Kinobetreiber wieder Tests von ihren Gästen in Rostock anfordern. Sein Umkehrschluss im Angesicht der aktuellen Entwicklungen und mit Blick auf Israel: „Wir müssen unseren Bürgern schnell die dritte Impfung ermöglichen.“

Denn die vierte Welle stehe bevor. „Aber ich hoffe, dass wir viel gelernt haben.“ So wolle er hart dafür kämpfen, dass man weiterhin seine Pizza beim Restaurant essen kann, dass die Kinder- und Jugendarbeit fortgeführt wird. „Ich habe noch fünf Jahre vor mir. Wenn die so intensiv werden wie die ersten beiden Jahre, habe ich echt noch eine Menge zu tun.“

Von Moritz Naumann