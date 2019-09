„Cleanup Day“: Kuriose Funde bei Rostocks Müll-Sammelaktion

Rostock

Umsprudelt von Luftblasen taucht Kristian Rose aus der Tiefe der Warnow auf. „Megaviel Schlamm da unten. Sobald du den Boden berührst, ist alles schwarz“, ruft er Samuel Drews entgegen. Der steht an der Kaikante und sichert den Taucher an der Signalleine. „Habt ihr denn was gefunden?“, will er von Rose und dessen Co-Taucherin Anne Herbst wissen. Die strecken ihm ein Schutzblech und anderen Unrat entgegen. Und wie aufs Stichwort naht eine besondere Müllabfuhr: Ein halbes Dutzend Standup-Paddler, angeführt von Denny Kambs, fährt auf mit Eimern ausgestatteten Boards vor. „Leute, ihr kommt gerade recht“, sagt Drews, „Ihr könnt uns beim Bergen helfen.“

Den nächsten Fang müssen sie mit vereinten Kräften an Land ziehen. Die Taucher haben zwei Fahrräder gefunden und an ihre Signalleinen gebunden. Kristian Rose klettert aus dem Wasser und zieht zusammen machen mit Samuel Drews die Räder aus der Warnow. Was bei Spaziergängern im Stadthafen Aufsehen erregt, ist Teil der größte Küstenputzaktion der Welt – dem „Coastal Cleanup Day“.

Galerie: Die kuriosen Fundstücke der Müllsammelaktion

Zur Galerie Küstenputztag: Das haben die Helfer in Rostock gefunden

Rund um den Globus sind am Wochenende tausende Umwelaktivisten losgezogen, um in der Natur aufzuräumen und sie von Müll zu befreien. In Rostock haben sich hunderte Freiwillige an der Aktion beteiligt und an 13 Standorten wie dem Schnatermann und Torfbrücke Unmenge Abfall eingesammelt.

Mit gutem Beispiel voran

Die Aktivisten haben eine Mission. „Wir wollen die Gesellschaft und die Politik aufmerksam machen“, sagt Samuel Drews, „Wir haben ein riesiges Müllproblem.“ Lösen könne das die Aufräumaktion allein zwar nicht, aber sie könne Menschen sensibilisieren und ein Umdenken anstoßen. Dafür machen sich Drews und seine Mitstreiter vom Meeresmüllstammtisch stark. In dem überparteilichen Netzwerk haben sich rund 30 Institutionen und Vereine zusammengeschlossen, um beim „Cleanup Day“ mit Tatkraft und gutem Beispiel voranzugehen.

Wie dringend nötig die Initiative der Umweltaktivisten ist, zeigt sich am Samstagnachmittag: Was die Freiwilligen in Rostocks Natur gefunden haben, türmt sich am Zirkus Fantasia zu Müllbergen auf. Und noch mehr kommt gerade an: Per Fahrgastschiff bringen Sammler riesige Säcke randvoll mit Abfall aus Warnemünde in den Stadthafen.

Industrieabfall am Breitling

Die Funde vom Schnatermann sind ob der Menge noch immer unterwegs. „Es ist erschreckend, wie viel wir gefunden haben“, sagt Rebecca Kain. Sie ist eine von hundert Freiwilligen, die in Wathosen, Booten und Kanus den Geschützten Landschaftsbestandteil Wollkuhl am Rostocker Breitling nach Abfall absuchten. Was sie aus Wasser und Röhricht angelten, ist aus dem vis-a-vis liegenden Industriehafen herübergetrieben: Helme, Bausäcke, Abdeckplanen – die Freiwilligen haben ganz schön was zu schleppen.

Müll wird Kunstwerk

Mehrere Sprinterladungen Müll werden in den Stadthafen gekarrt. Sprachhlos macht nicht allein die schiere Masse, sondern auch, was da alles liegt: Fahrräder, Matratzen, Kanister, Autoreifen, Smartphones und Werbeschilder, dazu Unmengen Plastik und Zigarettenkippen – ein schockierendener Anblick, sagt Nadja Reinicke. Aber auch einer, der zeige, was man bewirken kann, wenn nur genug Hände beim Müllsammeln mit anpacken. „400 bis 500 Freiwillige haben heute mitgemacht. Das ist super!“ „Alles, was wir gefunden haben, kann nicht mehr in der Ostsee landen“, ergänzt Rebecca Kain.

Statt im Meer kommt der Müll in einen Walbauch aus Metall: Als Kunstwerk soll dieser Hingucker beim Klimaaktionstag sein. Anschließend wird sich die Stadtentsorgung um den Unrat kümmern.

Von Antje Bernstein