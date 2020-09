Clubbesuch ohne Tanzen: So war das Wochenende in MV

Rostock

Schon von draußen ist laute Musik aus dem „ LT Club“ in Rostock zu hören. Das erste Mal seit vielen Wochen hat die beliebte Diskothek an diesem Wochenende wieder geöffnet. Die Besucher stehen mit Abstand zueinander im Eingangsbereich, zahlen Eintritt, geben ihre Sachen an der Garderobe ab. Alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz, desinfizieren ihre Hände, tragen sich in Listen ein.

„Alle sind sehr diszipliniert“, sagt Geschäftsführer Witzan Schmidt, der sich als einer von wenigen Betreibern entschieden hat, den Innenbereich seines Clubs wieder zu öffnen. „Wir wollen den Leuten etwas bieten und auch unsere Mitarbeiter, denen wir in den vergangenen Wochen eine Entschädigung gezahlt haben, wieder beschäftigen.“

Anzeige

Tanzen verboten

Auf dem Dancefloor im Erdgeschoss bietet sich den Gästen ein ungewohnter Anblick: Dort wo sonst hunderte Besucher tanzen, sitzen nun Gruppen mit ausreichend Abstand zueinander an Tischen. Ein DJ legt auf, getanzt werden darf aber nicht. Diskotheken im Land dürfen derzeit lediglich als Schankwirtschaft öffnen und Live-Musik anbieten. „Nicht erlaubt sind aber Tanzen und Tanzveranstaltungen, da hier die Gefahr einer Ansteckung zu groß ist“, heißt es aus dem Ministerium.

Weitere OZ+ Artikel

„Die Musik ist toll, mich hält es kaum auf dem Platz“, sagt Janina Müller. „Wir wollen tanzen, eskalieren und Freunde treffen. Normalerweise gehen wir nicht in Clubs, um nur da zu sitzen und Alkohol zu trinken.“ Trotzdem war es der 20-Jährigen und ihrer Freundin wichtig, die Öffnung ihres Stamm-Clubs mitzuerleben. „Wir lieben das LT. Und wir wollen unseren Club unterstützen“, sagt Celine Ruysendaal. „Es ist schön, wieder hier zu sein, es kommen viele Erinnerungen hoch.“

Karten spielen in der Disko

Auch Barkeeper Arafat-Khafid Abboh ist die Freude, wieder hinter der Bar zu stehen, anzusehen. „Das hat so lange gedauert“, sagt er. „Die Leute sind alle gut drauf. Auch wenn sie nicht tanzen dürfen.“ Stattdessen bewegen sich viele sitzend zum Takt der Musik oder laufen tänzelnd zur Bar.

Franziska Willert und ihre Freunde haben eine weitere Beschäftigung gefunden: Sie spielen Karten am Platz. „Endlich nicht mehr zuhause rumhängen“, sagt sie. „Mit den richtigen Leuten kann man auch ohne tanzen Spaß haben. Ich habe das LT echt vermisst.“

Hoffnung auf weitere Lockerung

Geschäftsführer Witzan Schmidt hofft, dass es bald weitere Lockerungen geben wird – 50 Prozent Auslastung etwa. „Wir haben eine hochwertige Lüftungsanlage, die für Sicherheit sorgt“, sagt er. „Die Gefahr, sich anzustecken ist woanders wesentlich höher. Außerdem haben wir breite Wege und große Räumlichkeiten. Die Leute können sich gut aus dem Weg gehen.“ In den nächsten Wochen wollen die Verantwortlichen testen, ob das Konzept aufgeht. „Aus unternehmerischer Sicht ist das Quatsch. Eine Umfrage unter unseren Stammgästen hat ergeben, dass nur 40 Prozent Lust auf Disco ohne Tanz haben“, sagt Schmidt. „In der vergangenen Woche hatten wir schon unseren Biergarten geöffnet und da nur zehn Prozent der sonst üblichen Einnahmen gehabt.“

Andere Clubs öffnen nicht

Schmidt sagt, er könne jeden verstehen, der sich gegen eine Öffnung entschieden hat –wie beispielsweise das Miura in Stralsund. „So ist das doch keine Diskothek“ erklärt Inhaber Robert Lüders. Bei der Bestimmung gehe es lediglich darum, die derzeit bestehende Grauzone aufzuheben. „Viele Clubs haben schon als Schankwirtschaft wieder auf“, sagt der Stralsunder. „Ich denke nicht, dass Diskotheken in diesem Jahr noch stattfinden können. MV ist da sehr vorsichtig.“

Der Rostocker „Studentenkeller“ hat am Sonnabend den Biergarten geöffnet. Der Innenbereich bleibt geschlossen. „Entweder wir öffnen ganz oder gar nicht“, sagt Vorstand Ralf Bogdahn. „Die Regierung musste etwas machen, um uns ein Stück entgegenzukommen, aber so ist keinem geholfen.“ Der Betreiber hofft, dass bis zum Einbruch der kalten Jahreszeit eine Lösung gefunden wird. Die Bestimmungen – vor allem die Abstandsregeln – würden in den engen Räumlichkeiten im Innenbereich kaum umsetzbar sein. Der Biergarten kommt gut an. Esben Songedal und Simen Jensen aus Norwegen stoßen auf den Abend an. „Wir arbeiten regelmäßig bei Liebherr für einige Wochen. Dadurch, dass wir im pentahotel gegenüber übernachten, sind wir auf den Biergarten aufmerksam geworden.“

Reservierung empfohlen

Geöffnet hat hingegen der „Sharks Club“ in Bad Doberan. „Gäste sollten vorab reservieren, um Kapazitätsgrenzen kontrollieren und Warteschlangen vermeiden zu können“, heißt es. „Eine Direktannahme von Gästen ohne Voranmeldung ist nur zulässig, wenn Warteschlangen ausgeschlossen sind.“ Um seine Gäste zu schützen wird der Club regelmäßig gereinigt, die Toilettenbereiche dürfen nur einzeln betreten werden, statt wiederverwendbaren Handtüchern gibt es Papierhandtücher.

Von Katharina Ahlers