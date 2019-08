Rostock/Düsseldorf

Eigentlich müsste man diesem gut gelaunten Rheinländer ja böse sein. Schnappt sich eine der bekanntesten und schönsten Frauen aus MV, entführt sie ins ferne Düsseldorf und heiratet sie. Aber wenn man ihn da so sitzen sieht auf der Terrasse des Grand Hotels Heiligendamm mit dem Baby Emil Maximilian im Tragegurt, wie er seine Andrea anstrahlt und ihr Tee nachschenkt, dann mag man ihn.

Marten von Drathen (38), Eigentümer des Düsseldorfer Modehauses von Drathen, und die beliebte Rostocker Radiomoderatorin Andrea Sparmann (38) sind seit zehn Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich im Flieger von Düsseldorf nach Hamburg. Andrea hat ihren Sitzplatz nicht gefunden – damit ist eigentlich alles gesagt. Ein Jahr später hat es gefunkt. Am 1. August 2017 haben sie in Heiligendamm geheiratet. Ende März kam Sohnemann Emil Maximilian zur Welt.

Andrea Sparmann : Bekannt, beliebt, begehrt

Klingt nach purem Glück. Klingt einfach. Ist es aber nicht nur. Glück ja – jetzt. Denn der Sonnenschein der Ostseewelle, im Land bekannt wie ein bunter Hund, begehrt wie ein Topmodel und beliebt wie die Fischerin vom Darß, hat einiges einstecken müssen. Marten ist glücklich, dass sie ihr Lachen und ihre Sprache zurück hat. Er sagt: „ Andrea hat, wenn es ihr gut geht, morgens zwischen sechs und zehn Uhr Redebedarf. Da müssen so zwischen sechs- bis zehntausend Worte raus. Zur Zeit muss ich mir die anhören, aber ich stelle mich manchmal im Bett einfach ein wenig tot.“ Ein Räuspern oder Räkeln genüge aber, dann gehe der Redeschwall los.

Der Mann darf so was sagen. Der meint das nett. Beide lachen. Über sich. Über den anderen. Ein gute Basis für eine gute Ehe. Das Paar kennt sich seit elf Jahren, beide haben eine achtjährige Fernbeziehung mit mehr als 500 Kilometern Distanz hinter sich. Marten hätte seinen Heiratsantrag fast verschnarcht, sagt sie. „Ich dachte, der fragt nie!“

Aber beide haben ihren größten Schicksalsschlag vor einem Jahr gemeinsam meistern müssen. 2018 verlor Andrea Sparmann ihr erstes Baby im siebten Monat. Danach ging gar nichts. Momente, in denen man glaubt, das Leben stehe für immer still. Sie hat sich professionelle Hilfe gesucht. Das Leben stand nicht still. Es ging weiter. Es geht weiter.

Zweiten Hochzeitstag in Heiligendamm und Warnemünde gefeiert

Zum zweiten Hochzeitstag haben sich Andrea, Marten und Emil Maximilan, in dessen Zweitnamen das Gedenken an seinen verstorbenen Bruder verewigt ist, aufgemacht in Mamas alte Heimat. Rostock, Ostsee, Alter Strom in Warnemünde, Grand Hotel Heiligendamm mit Frühstück auf der Terrasse im Sonnenschein mit Meerblick. Andrea erzählt, Emil gluckst, Marten lächelt. Sie braucht ab und zu Ostseeluft. „Sie ist die größte Lokalpatriotin, die ich kenne“, sagt Marten. Da genüge ein Spruch, wie schön die Nordsee sei und sie werde fuchsteufelswild. Andrea Sparmann ist Ostseesprotte: „Ich doch auch wunderschön hier und die Menschen sind toll.“ Das kommt aus tiefer Überzeugung.

Hosenstall beim Vorstellungsgespräch offen

Geboren wurde sie 1981 in Rostock, wo sie auch aufwuchs, ihr Abitur machte, Germanistik und Soziologie studierte. Die ersten Erfahrungen in der Medienbranche machte sie als Praktikantin bei der OZ, bevor es sie zum Radio zog. Während eines Praktikums beim Sender hörte ein Berater, wie sie mit einer Freundin telefonierte. „Der fand mich witzig und sagte: ’Du musst zum Radio.’“

Kurz darauf stand sie vor dem Mikro und moderierte die Morgenshow ab 4.50 Uhr. Seitdem gehört frühes Aufstehen zum Leben dazu. Dabei hatte ihr Auftritt beim Rostocker Sender mit einem Fauxpas begonnen. „Beim Vorstellungsgespräch stand mein Hosenstall offen“, erinnert sie sich. Man hat sie trotzdem genommen. 2002 hat sie bei der Ostseewelle angefangen – damals noch als Studentin.

Sie gibt Autogramme an der Supermarkt-Kasse, er packt Lebensmittel ein

Andrea Sparmann ist eines der Gesichter von MV. Marten kennt es, dass seine Frau an der Kasse im Supermarkt Autogramme gibt, während er Lebensmittel einpackt – in Rostock, nicht in Düsseldorf. Sie hat hier mehrfach den Presseball moderiert, stand bei Fashion Shows mit Oliver Pocher, Jorge Gonzalez, Harald Glööckler auf der Bühne, moderierte für N 24 oder Sat.1, war bei der Vox-Show Shopping Queen mit Guido Maria Kretschmer dabei, stand beim OZ-Hoffest mit der Kanzlerin auf der Bühne und wurde von der Zeitschrift „FHM“ unter die 100 schönsten Frauen in Deutschland gewählt – auf Platz 99 (Frechheit!).

Ein Medienprofi, den so schnell nichts umhaut. Doch, sagt sie. Als ihr Ex-Radiopartner Markus J. aus dem Sender heraus verhaftet wurde, sei sie platt gewesen. Es ging damals um sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen, später um Manipulation von Radio-Gewinnspielen. „Das muss man nicht haben“, sagt Andrea Sparmann heute. Eine tragische Geschichte, die auch ihr nicht gut tat.

Jetzt moderiert sie schon lange mit Uwe Worlitzer (38) aus Nienhagen den „Guten Morgen“. „Wir verstehen uns blind, der Uwe mit seinen gefühlten einsfuffzich und ich mit meinen Zweimetersechs.“ Solche Witze dürfe man nur machen, wenn man sich vertraut.

Uwe Worlitzer : „Wir verstehen uns blind!“

Und so gehen die beiden wieder auf Sendung. Uwe vom Rostocker Studio, Andrea von ihrer neuen Heimat in Düsseldorf aus. Per Skype und Mikro verbunden. Ab September will das beliebte Duo sporadisch anfangen, ab März 2020 nach ihrer Babypause wieder volle Pulle: „Das geht nicht mit jedem. Das kann ich nur mit Andrea. Wir verstehen uns blind“, sagt auch er.

