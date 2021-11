Rostock

Johann König steht mitten im Leben: Er hat drei Kinder gezeugt, zwei Bäume gepflanzt und ein Haus gebaut. Die nächsten Aufgaben drängen sich also quasi auf: Er muss den Auszug der Kinder vorbereiten, die Bäume fällen und das Haus verputzen. Gleichzeitig steht er aber auch mitten neben dem Leben: Denn er ist oft in Gedanken oder in den Pilzen, bittet die Bäume um Ruhe und genießt eine lange Weile die eigenen und die Launen der Natur.

In seinem neuen Programm nun stellt er die drängenden Fragen der Gegenwart: 1. Wenn die Kinder durch ihren immensen Fleisch-, Spielzeug- und Gummistiefel-Bedarf die Ressourcen des Planeten frühzeitig mitverballern, sind dann die Eltern raus aus der Verantwortung für deren Zukunft? 2. Welche Auswirkungen auf den weltweiten Aktienmarkt hätte es, wenn alle Menschen gleich wären und man die Begriffe Konsum und Moral tauscht? 3. Welcher Tag ist heute? Das neueste Bühnenstück des Ausnahme-Cholerikers ist auch das bisher famoseste: kühl in der Analyse, warm in der Poesie, heiß in der Darbietung.

„Es ist das beste Programm, das ich je schrieb“, schwärmt König.

Comedian Johann König geht diesen und anderen zu beantwortenden Gedanken in seinem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ auf den Grund. Am 4. Februar nächsten Jahres – natürlich unter Berücksichtigung der dann aktuellen Corona-Lage – gibt sich der Wortakrobat mit der markanten Stimme in der Moya Kulturbühne Rostock die Ehre. „Es ist das beste Programm, das ich je schrieb“, schwärmt er. Mitlachende dürfen sich auf richtige Bühnen-Action freuen: Gesang, Tanz und Hula-Hoop-Einlage inklusive. „Ich genieße es, auf der Bühne zu stehen und bin nicht mehr so aufgeregt und schüchtern wie früher“, sagt er.

Gerade in Pandemie-Zeiten hat die Künstlerszene es besonders schwer, das weiß auch Johann König: „Man konnte in der Lockdown-Zeit nicht wirklich kreativ sein, weil man war so zurückgeworfen auf sich selbst und es gab wenig Einflüsse von außen.“ Auch Fernsehauftritte machen ihm ohne Publikum nur halb so viel Spaß, denn er braucht das Lachen und das Feedback seines Publikums.

Aber auch als Familienvater galt es die Hürde Homeschooling von drei Kindern zu meistern: „Meine Kinder waren im Lockdown in der zweiten, vierten und fünften Klasse. Ich habe Hausaufgaben mit dem Kind in der zweiten Klasse gemacht, weil das fand ich am einfachsten“, lacht er. Aber er zieht auch das Positive aus dieser Zeit: „Auch wenn es uns als Familie viele Nerven gekostet hat, hat es uns auch zusammengeschweißt“, sagt König.

Zu seinen Leidenschaften gehört es, zu kochen und zu backen

Privat vertreibt sich der Comedian die Zeit mit Waldspaziergängen, seinen Hühnern, Sport, Freunden und Familie sowie Kochen und Backen. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird im Hause König großgeschrieben. Johann König freut sich schon auf seine Auftritte, die nun wieder vor Publikum möglich sind. Auf Rostock freut er sich ganz besonders: „Ich habe früher oft Urlaub an der Ostsee gemacht. Ich liebe das Meer. Das wird super!“

Zu seiner Show-Vorbereitung gehören Ingwertee mit Honig in der Pause, die ersten Sätze backstage noch mal aufsagen und noch ein weiteres Ritual: „Ich ziehe immer erst den einen Schuh an und dann den anderen. Niemals beide Schuhe gleichzeitig anziehen.“

Johann König empfindet es als großes Privileg, von seiner eigenen Kreativität leben zu können, ganz unabhängig von jedweden Autoren oder Regisseuren: „Ich denke mir ganz alleine Sachen aus, dann erzähle ich die und dann lachen die Leute. Das klingt total einfach, ist aber total schwer. Aber wenn es klappt, macht das einen Riesenspaß und ist eine große Genugtuung“, sagt er. Auch nach 20 Jahren möchte Johann König uns alle in Zukunft noch zum Lachen bringen: „Ich möchte noch mit 70 auf der Bühne stehen, weil es großen Spaß macht und eine große Erfüllung ist. Und das ist das, was ich gut kann.“

Von Caroline Bothe