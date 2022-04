Comedy in Rostock: So erklärt Paul Panzer die „Midlife Crisis“

Rostock

Zufrieden nehmen Nicole Bredlow aus Rostock und ihre Freunde am Freitagabend in der ersten Reihe in der Rostocker Stadthalle Platz. An diesem Abend ist freie Platzwahl – die Gruppe war früh da, um beste Sicht auf die Bühne zu haben. Dort wird in wenigen Minuten Comedian Paul Panzer vor knapp 1000 Fans auftreten. „Ich kenne ihn bereits aus dem Radio. Von den Telefonstreichen. Das gefällt mir“, sagt die 44-Jährige. „Mir gefällt der Humor. Das ganze Auftreten.“ Caroline Elsner stimmt zu. „Endlich mal wieder lachen können in diesen Zeiten“, sagt die Frau aus Binz von der Insel Rügen.

Fanartikel beliebt

Darauf freut sich auch Noelle König aus Rostock. Sie hat ein geblümtes Hemd – ein Fanartikel des Komikers – angezogen. Am Merchandise-Stand kauft sie sich eine passende Tasche sowie einen Aufkleber dazu. Überall im Publikum haben Fans im Blumen-Look Platz genommen. „Ich habe Paul Panzer früher durch meine Mutter kennengelernt und fand ihn damals schon cool“, sagt die 18-Jährige. „Mittlerweile sieht man ihn ja auch auf vielen Streaming-Plattformen und da konnte ich mich wieder an ihn erinnern.“ Mutter und Tochter haben sich spontan Karten gekauft.

Witze über das Älterwerden

Schließlich tritt der 50-Jährige auf die Bühne. Und spricht über die Midlife-Crisis – mit gewohnt trockenem Humor und seinem bekannten und auffälligem Sprachfehler. „Ich wollte es ja eigentlich gar nicht wahrhaben. Aber wir werden alle älter“, sagt er. Frauen seien schlauer, würden früh erkennen, wenn der Verfall einsetze. „Und sie versuchen wenigstens, etwas dagegen zu tun. Wir Männer gucken in den Spiegel und denken ,passt schon’. Und dann ist es zu spät“, so Panzer. „Und plötzlich merke ich, dass die Haare am Kopf ausfallen und auf dem Rücken weiterwachsen.“

Witze über Schönheitswahn

Der Schauspieler geht auf den Schönheitswahn ein. „Da werden Nasen verkleinert oder ganz weg gemacht. Oder was am Hirn abgesaugt und hinten reingepumpt“, kritisiert er. „Junge Mädels rasieren sich die Augenbrauen weg und lassen sich schwarze Balken tätowieren. Böse schwarze Balken. Wie bei Angry Birds.“ Das Publikum lacht. Auch für andere Tattoos – etwa chinesische Schriftzeichen – hat Panzer kein Verständnis. „Warum tätowieren wir uns chinesische Schriftzeichen? Kein Chinese würde sich einen deutschen Satz draufschreiben.“ Sein Beispiel: „Kommste heut’ nicht, kommste morgen. Gelächter im Saal.

Zur Galerie Mit seinem Programm „Midlife Crisis“ ist Paul Panzer am Freitagabend in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Haare Färben und coole Klamotten

Auch der Kleidungsstil mancher Rentner wird thematisiert. „Da holen sich 75-Jährige plötzlich weiße Sneaker-Stiefel und denken, sie seien cool. Bis sie dann anfangen, zu laufen.“ Plötzlich werden Haare gefärbt, in den unmöglichsten Farben. „Es gibt Menschen, die färben sich den Schnauzbart schwarz, lassen aber den Rest grau. Das sieht aus, als hätten sie ein Loch im Gesicht.“

Neben Äußerlichkeiten geht Paul Panzer auch auf das Eheleben und das Älterwerden mit Ehefrau Hilde ein. Dem Publikum gefällt es. „Ich habe Paul Panzer schon fünf- oder sechsmal live gesehen. Die Karten bekomme ich immer zu Weihnachten – da weiß meine Familie immer schon direkt, was sie mir schenken kann“, sagt Jens Lange aus Binz von Rügen. 2020 habe er Karten für 2021 bekommen – die Enttäuschung über die Absage sei groß gewesen. Umso größer sei nun die Freude auf den spaßigen Wochenausklang.

Sicher trotz Corona

Ähnlich geht es Meike Borkowski. „Ich bin nur zufällig hier und für meinen Mann eingesprungen“, sagt sie. Ursprünglich habe dieser die Tickets zum 60. Geburtstag bekommen. „Dann wurde es verschoben und nun hat er Corona.“ Die 52-Jährige ist mit der Familie aus Lübeck angereist. „Ich mag seinen Humor und den kleinen Sprachfehler“, sagt Laura Borkowski. Julian Kröger ergänzt: „Der Humor wirkt spontan. Das ist sympathisch.“

Nach etwa zwei Stunden verlassen die Zuschauer zufrieden den Saal. „Das war die erste Veranstaltung seit Corona. Und wir haben uns sicher gefühlt“, sagt Sarah Manzow aus Lübeck.

Von Katharina Ahlers