Comic-Läden in MV verbinden Gleichgesinnte

Rostock/Schwerin

„Sequential Art“ heißt der Comic-Laden von Ronald Zeug (50). An der Fassade im Barnstorfer Weg in Rostock steht es etwas genauer: Drinnen gibt es nicht nur Comics, auch Graphic Novels, Sachbücher und Kinderbücher hält das Geschäft bereit. Ronald Zeug sieht es auch als alternativen Buchladen, entsprechend ist das eigene Angebot ausgerichtet. Denn sein eigenes Interesse geht weiter, in Richtung Film und Musik, auch politische Literatur gehört dazu. Das spiegelt sich auch im Angebot von „Sequential Art“ wider. „Natürlich habe ich auch den neuen Houellebecq hier“, sagt Ronald Zeug. „Aber keine Manga“, fügt er hinzu, auf die haben sich andere Händler spezialisiert. Seit 2017 betreibt Zeug „Sequential Art“, diesen Titel hat sich der Händler übrigens beim amerikanischen Zeichner Will Eisner (1917-2005) geliehen, der heute als Pate der Graphic Novel gilt. Diese anspruchsvoll literarisierte Form des Comic ist aus der Szene längst nicht mehr wegzudenken.

Comic-Kultur ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einige Buchläden, die sich auf Comics und Graphic Novels spezialisiert haben. Längst ist die Comic-Kultur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, für Fans gibt es eine große Bandbreite, vom „Spiderman“-Heft bis zu opulent ausgestatteten Werken. Als ein Beispiel dafür mag „Munch“ stehen, in diesem dicken Band hat der norwegische Künstler Steffen Kverneland das Leben des Malers Edvard Munch (1863-1944) nachgezeichnet. Zur Vorstellung des Buches war Kverneland übriges 2013 extra ins Edvard-Munch-Haus nach Warnemünde gekommen.

Auch aus M-V kommen Graphic Novels

Auch aus MV kommen Graphic Novels. Der Rostocker Hinstorff Verlag veröffentlichte bereits hochwertige illustrierte Werke, wie zum Beispiel die Trilogie „Im Eisland“ von Kristina Gehrmann oder den Band „Auf Kaperfahrt mit Störtebeker“ von Till Lenecke. Im Hinstorff Verlag engagiert sich besonders Lektor Henry Gidom für dieses Genre. Ein weiterer Pluspunkt: Seit 2015 wird in Rostock alle zwei Jahre das „Illustrade“-Festival veranstaltet. Es wird in Trägerschaft des Kunstvereins zu Rostock von Rostocker Illustratoren und Kreativwirtschaftlern organisiert. Diese Veranstaltungsreihe widmet sich den zahlreichen Spielarten der illustrativen Kunst, in der auch die Comic-Kultur ihren Platz findet. Und in der OSTSEE-ZEITUNG wird seit über zwanzig Jahren die Rubrik „Comic-Corner“ von Michael Klamp betreut, er stellt jede Woche eine Neuerscheinung vor.

Das Sortiment ist breit, die Interessen speziell

Comic-Fans werden nicht immer in der Bahnhofsbuchhandlung oder am Zeitschriftenstand in Supermärkten fündig. Und natürlich halten auch die großen Buchhandlungen ein Angebot an Comics und Graphic Novels bereit. Doch das Sortiment ist breit, die Titel sind vielfältig und manchmal thematisch sehr speziell, die Interessen der Leser sind breit gefächert. In diese Marktnische gehen kleinere Händler hinein.

Die Manga-Szene ist gut versorgt

Das Manga-Genre erfreut sich in der Comicszene immer mehr an Beliebtheit. Die Buchhandlung „Das Atom“ in Schwerins Innenstadt hat sich mit ihrer gut 15 Meter langen Bücherregalwand darauf spezialisiert, die Zielgruppe der Japanfans zu bedienen. „Aber zur Manga-Kultur gehört nicht nur das Lesen“, so Andreas Hartmann (50), „auch Sammelfiguren und anderer Merchandise hauchen den Helden Leben ein.“ Manga-Leser sind übrigens nicht nur Jugendliche. „Es gibt auch Manga, in denen gesellschaftsrelevante Themen behandelt werden.“ erläutert Andreas Hartmann. Ebenfalls Manga gibt’s im Comicladen „Fantastische Welten“ in Rostock, den Sven Adam (37) betreibt. Dieser Laden existiert bereits seit 2010, auf rund 100 Quadratmetern finden Interessenten ein großes Manga-Angebot vor, neben Comic-Klassikern wie „Spiderman“ und „Batman“ unter anderem Trading Card Games (das sind Sammelkartenspiele) und Aufstellfiguren, übrigens auch einige gebrauchte Comics.

Das Comic-Sortiment ist so breitgefächert wie nie

„Was Comics angeht, leben wir gerade in einem goldenen Zeitalter“, urteilt Comic-Experte Michael Klamp, „es gibt derzeit ein extrem breites und hochwertiges Angebot“. Das betrifft zunächst Neuerscheinungen, die thematisch und stilistisch so vielfältig sind wie noch nie. Aber es gilt auch für hochwertige Nachdrucke. Diese sind oft besser als zum Beispiel die in den 1970ern oder 1980ern erschienenen Originale – dank besserem Papier und optimiertem Druck. Die Käuferschicht ist breit gefächert: Neben jüngeren Lesern gibt es auch ältere Käufer, die sich aus nostalgischen Gründen die Comics von früher noch einmal zulegen. Nachgedruckt wird mit dem „Mosaik“ seit vielen Jahren auch der bekannteste DDR-Comic, sowohl die Digedags-Hefte als auch die Ausgaben mit ihren Nachfolgern, den Abrafaxen.

Gleichgesinnte finden in Comic-Läden zusammen

Eines haben alle Comic-Läden gemeinsam: Sie bringen Gleichgesinnte zusammen. Ronald Zeug von „Sequential Art“ weiß das, er veranstaltet in seinem Geschäft regelmäßig Lesungen – wenn die Corona-Regeln es zulassen. Im vergangenen Jahr organisierte der Händler zusätzlich eine besondere Aktion für junge Leser, die in Zusammenarbeit mit dem regionalen Busunternehmen Rebus stattfand. „Wir haben vorher zu Schulen und Kitas Kontakte aufgenommen“, erklärt Ronald Zeug. Mit dem Bücherbus von Rebus ging es hinaus ins Rostocker Umland, wo eine mobile Bühne aufgebaut wurde und Lesungen mit drei Autoren stattfanden. Die Veranstaltungen fanden unter anderem in Broderstorf, Rethwisch, Mönchhagen und Nienhagen statt. Das Ergebnis: „Wir haben an drei Tagen über 700 Kinder erreicht“, sagt Ronald Zeug.

Von Thorsten Czarkowski