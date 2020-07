Als es Probleme mit langsamen Internetverbindungen gab, überprüfte die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Gülzow (Kreis Rostock) die Rechner ihrer Mitarbeiter – und stieß bei einem Beschäftigten auf enorme Mengen an pornografischen Dateien. Auch Darstellungen von Kindern beim Sex fanden die Ermittler.

Skandal in Landesamt - Comic-Pornos mit Kindern auf Dienstrechner: Land entlässt Mitarbeiter im Kreis Rostock

