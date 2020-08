Rostock

Bereits seit 2014 wird für den Hort der Grundschule Am Taklerring im Rostocker Stadtteil Groß Klein nach einer Erweiterungsmöglichkeit gesucht. Denn der steigende Platzbedarf der Grundschule verdrängt notgedrungen die Nachmittagsbetreuung. „Das ist ein Problem, auf das man schon viel eher hätte reagieren müssen. Immer wieder findet es sich auf unserer Tagesordnung wieder“, sagt Uwe Michaelis ( SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates, am Dienstagabend in der Sitzung des Gremiums. „Es ist an der Zeit, dass sich etwas tut.“

Fehlende Daten für die Beschlussvorlage

Eigentlich sollte der im Gebäude befindliche Hort ab November vorübergehend in einen Containerbau ziehen und langfristig gesehen ein eigenes Haus bekommen. Kurz bevor die Aufträge dafür vergeben wurden, stellte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die entsprechenden Beschlüsse allerdings zurück, „um aus kaufmännisch-prozessualer Sicht und unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation alternative Optionen im Rahmen der anstehenden Investitionsentscheidung zu prüfen“, hieß es noch Mitte Juli aus dem Rathaus. Vor allem den Eltern bereitete dies große Bauchschmerzen.

Mittlerweile ist der Prüfprozess abgeschlossen, wie Andre Beutel, Leiter der Zentralen Steuerung der Stadt, mitteilt. Grund für die vorübergehende Zurückstellung seien fehlende Daten in der Beschlussvorlage gewesen. „Es mussten zunächst alle notwendigen Daten nachgefordert werden“, verrät er.

Betriebsausschuss des KOE entscheidet am Mittwoch

Im Anschluss daran habe man sich dafür entschieden, dem Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) den Kauf der Containeranlage zu empfehlen. Vorher soll sie, wie ursprünglich geplant, 36 Monate gemietet und dann erst zum Restwert käuflich erworben werden. „Wir haben in der Hansestadt so viele Bauvorhaben, die Schulen betreffen, dass es sinnvoller wäre eigene Container zu besitzen, als sie immer wieder neu zu mieten. Dadurch können wir diese für unterschiedliche Projekte nutzen“, erklärt Beutel. Nach viereinhalb Jahren hätte sich die Anschaffung refinanziert.

Voraussichtlich am Mittwoch wird der Betriebsausschuss des KOE über die Vorlage entscheiden. Wann die Kinder schließlich in die Container ziehen können, sei zum jetzigen Zeitpunkt daher noch unklar. Sicher ist aber: Eine Lösung kommt.

Von Susanne Gidzinski