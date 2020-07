Containerbau für Hort in Rostock gestoppt: So wehren sich die Eltern

Rostock

Der Hof der Groß Kleiner Grundschule ist am Donnerstagnachmittag voller Eltern. Lautstark regen sich die Erwachsenen darüber auf, wie mit ihnen und ihren Kindern umgegangen wird. Eigentlich sollte der im Gebäude befindliche Hort, der sowieso schon nicht genügend Plätze für alle Interessenten hat, ab November einen Containerbau und perspektivisch ein neues, eigenes Haus bekommen. Doch kurz bevor die Aufträge dafür vergeben wurden, zog Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die entsprechenden Beschlüsse zurück.

„Ich bin stinksauer auf ihn und diese Entscheidung“, sagt Elternratsvorsitzende Diana Eggert. Sie wird das Amt zu Beginn des Schuljahres abgeben, da ihre Kinder die Grundschule verlassen haben. „Und eigentlich hatte ich gedacht, dass alles geregelt ist, nachdem wir uns seit mehr als sieben Jahren für mehr Platz für die Hortkinder einsetzen“, sagt die 35-Jährige.

Anzeige

Als dann vergangene Woche durch einen OZ-Bericht die Information über Madsens Entscheidung die Runde machte, war nicht nur Diana Eggert fassungslos.

Weitere OZ+ Artikel

Kinder leiden unter Enge und Lautstärke

„Die Situation ist schon jetzt untragbar, vor allem für die Kinder“, weiß die Groß Kleinerin. Weil die Schülerzahlen immer weiter steigen und mehr Räume für die Schule selbst benötigt werden, wird der Awo-Hort immer mehr verdrängt. „Seit der Bewegungsraum weggenommen und wieder zum Klassenzimmer wurde, können sich die Kinder bei schlechtem Wetter nur auf den Fluren austoben“, berichtet Diana Eggert.

Marie-Luise Hochgräf unterschreibt bei Maik Eggert auf einer Liste, damit sich die katastrophalen Hortbedingungen in Groß Klein bald ändern. Quelle: Martin Börner

„Und das ist viel zu laut, man kriegt Kopfschmerzen. Manchmal habe ich mich deswegen schon auf die Toilette zurückgezogen, weil es nur dort halbwegs zu ertragen war“, sagt Janina. Auch bei den Hausaufgaben sei so keine Konzentration möglich, erklärt die Zehnjährige.

Auch Desiree (16) kennt die Bedingungen vor Ort – als Hortkind sowie von Praktika, die sie dort gemacht hat. „Man kann die Kinder in den Zimmern gar nicht richtig betreuen, weil ja die Möbel für den Unterricht dort stehen. Auch Bastelprojekte oder das Streichen einer Wand sind schwer umzusetzen, wenn der Raum eigentlich als Klassenzimmer genutzt wird“, sagt die Teenagerin. „Außerdem sind schon mal Sachen weggekommen, also Stifte oder Hefte, weil die Schüler ja ihr Material im Klassenraum lassen und dort dann auch Hortkinder drin sind“, ergänzt Janina. „Das ist ja auch schwer zu kontrollieren“, sagt Desiree bedauernd.

Eltern fürchten um die Betreuungsplätze für ihre Kinder

Bei ihrer spontanen Zusammenkunft waren die Groß Kleiner Eltern am Donnerstag unter sich. Von der Awo als Kita-Träger oder der Schulleitung war niemand gekommen. „Es ist ja auch Ferienzeit“, sagt Diana Eggert und ergänzt: „Egal, wo ich angerufen und nachgefragt habe – gerade weiß keiner so wirklich, wie es hier weitergehen soll.“

Viele Eltern würden sich Sorgen machen, ob sie angesichts der aktuellen Entwicklung nach der Einschulung auch einen Hortplatz für ihre Kinder haben. „Wir konnten erst kürzlich abwenden, dass dem Hort wieder drei Nebenräume und der Personalraum genommen wurden. Aber all das nur mit der Perspektive, dass ab November der Container steht“, sagt Diana Eggert. Nun sei fraglich, ob der Hort angesichts der neuesten Entwicklung überhaupt die Betriebserlaubnis für die aktuell 198 Kinder halten kann.

Tägliche Belastungsprobe für alle Beteiligten

Unterstützung bekommen die Groß Kleiner vom Rostocker Kita-Stadtelternrat, der auch die Hortbetreuung mit betrachtet. „Hier wurden über Jahre immer wieder von Schule und Hort Kompromisse gefunden und getragen, die alle Beteiligten täglich belastet haben. Aber alles mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der Raumsituation“, bilanziert Vorsitzender Bastian Schwennigcke.

Bastian Schwennigcke vom Kita-Stadtelternrat unterstützt die Groß Kleiner Elternvertreter Marco Schmierse, Diana Eggert, Nicole Krieser und Katharina Geier (von links). Quelle: Martin Börner

Dass die Hansestadt die gefundenen Lösungen nun noch einmal so kurzfristig zurückzog und überprüfen will, „belastet nicht nur das Miteinander der Beteiligten, sondern ist ein Schlag ins Gesicht der vielen Eltern und vor allem deren sehr engagierter Vertretung“. Vor allem, weil die Einrichtungen in Groß Klein bereits jetzt zu den größten im Stadtgebiet zählen und dringend einer Erweiterung bedürfen. Derzeit ist gerade einmal für knapp 50 Prozent der Kinder überhaupt ein Platz da.

„Ich weiß von Eltern, die bei der Stadt angerufen haben und die Antwort bekamen, sie sollen es in Schmarl oder Lütten Klein versuchen. Auch wenn es keinen Rechtsanspruch auf einen solchen Platz gibt – das kann doch nicht deren Ernst sein“, echauffiert sich Diana Eggert.

Stadt verspricht Entscheidung im August

Auch Groß Kleins Ortsbeiratsvorsitzender Uwe Michaelis ( SPD) ist über das Vorgehen der Rathausspitze empört. „Vor Ort standen alle hinter dem Projekt und den Entscheidungen, wie sie getroffen waren“, sagt Michaelis. Er habe sich bereits an den Oberbürgermeister gewandt und um Erklärungen gebeten.

Wie Stadt-Sprecherin Kerstin Kanaa sagt, würden die erneuten umfangreichen Prüfungen zur Finanzierung von Miete oder Kauf der Container noch laufen. „Diese werden voraussichtlich in der kommenden Woche zu ersten Ergebnissen führen, sodass im August eine abschließende Entscheidung getroffen werden kann“, sagt sie. Ziel sei es, die Hortsituation in Groß Klein in kürzester Zeit nachhaltig zu verbessern, heißt es aus dem Rathaus.

Für die betroffenen Eltern klingt das wie Hohn. Denn eine Verbesserung der Situation lag schon entscheidungsreif vor und schien – bis zum Rückruf des OB – auch nur Formsache zu sein. „Nun fühlt es sich so an, als ginge alles von vorne los“, sagt Diana Eggert enttäuscht.

Lesen Sie auch:

Von Claudia Labude-Gericke