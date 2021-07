„Coole Leute und endlich wieder Party“: So läuft das „Am Meer“-Festival in Markgrafenheide

Rostock

Entspannt sitzen die Besucher am Freitagabend grüppchenweise im Sand, lauschen dem Rauschen des Meeres und der Musik, die am Strand von Markgrafenheide aufgelegt wird. Andere tanzen gut gelaunt vor der Bühne zu den Beats von DJ Rudi Rachmann. Um 16 Uhr wurde der dritte Tag des „Am Meer – Taterhörner Tage“-Festivals eingeläutet – bis in die frühen Morgenstunden wird elektronische Musik erklingen.

„Wer braucht schon Schlaf?!“, fragt Tina Haß, die mit Freunden aus Rostock und Schwerin beim Festival ist. „Gutes Wetter, coole Leute, endlich wieder Party – und das direkt am Strand. Was will man mehr?“ Die 31-Jährige wird das gesamte Wochenende bleiben – im Kofferraum hat sie Getränke und Verpflegung verstaut. Vor allem freut sich Haß auf die international bekannten DJs, wie Christian Löffler oder Dominik Eulberg, der am Sonnabend auflegen wird. Matthias Kasten hingegen möchte den Auftritt von Thomas Schumacher in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag verfolgen. „Geiler Typ! Ich bin seit sehr langer Zeit Fan“, sagt er.

900 Gäste am Tag erwartet – Tickets auch an der Abendkasse

Der Landesverband für Clubs und Livespielstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Kulturwerk MV), der sich zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet hatte, ist zufrieden mit der ersten analogen Veranstaltung. „Alle sind gut drauf, tanzen am Strand, genießen das tolle Wetter und die Musik“, so Veranstalter Rainer Lemmer, Geschäftsführer von Helgas Stadtpalast. „Man merkt, dass alle das mal wieder gebraucht haben.“

Astrid Niemann (33), Matthias Kasten(28) und Tina Haß (31) freuen sich auf das Festival. Quelle: Martin Börner

Die Veranstaltung sei jedoch nicht nur für die Besucher, sondern vor allem für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch Technik-Verantwortlichen und das Barpersonal wichtig. „Alle sind froh, wieder Arbeit zu haben.“ Am Wochenende rechnet Lemmer mit etwa 900 Gästen am Tag – Kurzentschlossene können Karten an der Abendkasse erwerben.

Auf den großen Ansturm am Wochenende hoffen auch Peter Friedrich und Oliver Paschen von „Pesto Peter“, die neben Burgern und Pommes auch Pasta mit Pesto anbieten. „Wir sind gewappnet – wir haben Bock auf richtig Party am Strand“, so Paschen. Am Stand daneben verkauft Armin Steibli Fischbrötchen. „Der direkte Blick auf’s Meer ist schon sehr schön – normalerweise stehe ich mit meinem Verkauffahrrad in der Kröpeliner Straße und blicke auf einen Bauzaun“, sagt er.

Neue Freundschaften geschlossen

Das Festivalgelände befindet sich am Strandaufgang 14 in Markgrafenheide – viele Besucher reisen mit dem Auto an, andere kommen mit dem Bus oder zu Fuß. Johannes Hecker und Yonathan Bernhardt sind von der Rostocker Innenstadt mit der S-Bahn nach Warnemünde gefahren, von dort mit Fähre und Fahrrad weiter. „Allein die Anreise ist schon schön. Ich wohne seit einem Jahr in Rostock und habe immer von den vielen coolen Strandpartys gehört – das war ja jetzt lange nicht möglich, daher hatte ich heute richtig Lust drauf“, sagt Hecker. Zufrieden trinken die beiden Männer Bier, tanzen im Sand und schließen neue Freundschaften. „Wir sind jetzt hier in großer Gruppe – die anderen kannten wir vorher nicht. Wir sind hier ins Gespräch gekommen.“

DJ Rudi Rachmann an den Turntables des Festivals. Quelle: Martin Börner

Die Gruppe möchte bis zum Schluss durchhalten – an diesem Abend treten unter anderem noch Kid Simius, Paulette und Filly Gran auf. Den Abschluss des dritten Festival-Tags macht um sechs Uhr morgens Platten Ali.

Von Katharina Ahlers