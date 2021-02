Coole Tipps für Winterferien-Kids in Mecklenburg-Vorpommern

Grevesmühlen/Rostock

Das ist schon bitter, endlich mal richtig Winter genau zur Ferienzeit in Mecklenburg-Vorpommern – und trotzdem ist gerade alles mehr als schwierig.

Verreisen können die Ferien-Kids nicht, oft ist nicht einmal ein Besuch bei den Großeltern erlaubt oder zumindest nicht angeraten. Außerdem ist seit Monaten alles geschlossen, was Schülern und Schülerinnen in den Ferienwochen Spaß machen könnte: Kinos, Theater, Jugendklubs, Spaßbäder, Zoos und Tierparks.

Was also tun? Einfach nur vor dem Fernseher, dem Smartphone oder Computer abhängen? Noch mehr zum Digital-Nomaden werden, als schon ohnehin?

Ideenaustausch per Skype

Renate Oldenburg* (Name ist Redaktion bekannt) und ihr Mann aus Grevesmühlen sind Großeltern von drei Enkelkindern: Charlotte (13), Clara (9) und Karl (7). Die Enkel leben nicht in derselben Stadt, verbringen aber normalerweise die Ferien immer mit ihnen. Weil das im Moment nicht geht, wird der Kontakt auf andere Weise gehalten. „Wir sprechen regelmäßig über Skype oder über Facetime mit dem I-Phone“, berichtet Renate Oldenburg.

Charlotte, Karl und Clara haben sich mit ihren Großeltern auch über Ideen zur Gestaltung der diesjährigen Winterferien besprochen. Erholung vom Homeschooling, sagen sie, haben sie dringend nötig. Das Thema „Crazy Homeschooling“ hat die dreizehnjährige Charlotte bereits in einem selbst gezeichneten Cartoon verarbeitet.

Cartoon gemalt zum Thema „Crazy Homeschooling“, Charlotte (13). Quelle: Privat

Kreativ wollen sich Oldenburg-Enkelkinder auch in den Winterferien beschäftigen. Clara mag Gedichte, die sie gern aufschreibt und schön illustriert. Sie will sich nun ein schönes Wintergedicht suchen, um es in Ruhe zu bearbeiten.

Ihre große Schwester Charlotte plant weiter an ihren Ideen für eigene Cartoons zu arbeiten.

Bruder Karl möchte endlich noch mehr Geschichten von „Wings of Fire“ – einer Drachensaga mit verschiedenen Teilen des amerikanischen Autors Tui T. Sutherland – lesen und hören.

Eine Nonsens-Maschine bauen

Gemeinsam wollen die drei Geschwister auch eine „Rube-Goldberg-Nonsens-Maschine“ oder auch bekannt als „Was-passiert-dann-Maschine“ bauen. Das ist eine Nonsens-Maschine, die eine bestimmte Aufgabe absichtlich in zahlreichen unnötigen und komplizierten Einzelschritten ausführt. Das hat zwar keinen praktischen Nutzen, bereitet aber jede Menge Vergnügen. Eine solche Nonsens-Maschine haben die Oldenburg-Enkel schon einmal gebaut und dabei tatsächlich eine Unmenge Spaß gehabt, wie ihre Großmutter verrät. Anleitungen zum Bau finden sich zahlreich auf der Internetplattform Youtube.

„Eines aber ist ganz klar“, sagt Renate Oldenburg, „sobald es Wetter auch nur einigermaßen erlaubt, werden unsere Enkel rausgehen, an die frische Winterluft.“ Geplant sind derzeit eine Schnitzeljagd im verschneiten Winterwald und eine abenteuerliche Nachtwanderung. Eine Idee, die sich fast überall in Mecklenburg leicht umsetzen lässt, – schließlich gibt es hier mehr als genug Wald.

Abenteuer im „Hexenwald“

Ein ganz besonderer Wald ist der „Hexenwald“ des Aktion Tier-Lottihofs in Seefeld in Nordwestmecklenburg. Christine Geburtig, Chefin des Tierschutzhofes, lädt alle Kinder aus der Umgebung ein, den Wald mit seiner Hexenhütte in den Winterferien zu besuchen, um dort ausgiebig im Schnee herumzutoben.

Normalerweise sind auf dem Lottihof immer Ferienkinder zu Besuch, entweder tagsüber aus der Umgebung oder auch von weiter her. Sie helfen, die Tiere zu pflegen und lernen auch andere sinnvolle Sachen, die mit Tierschutz zu tun haben. In diesen Winterferien darf der Lottihof keine kleinen Besucher empfangen. Dennoch gibt es etwas, das der Tierschutzhof anbietet, um Schülern die Ferienzeit sinnvoll zu gestalten.

Wer sich telefonisch beim Lottihof anmeldet, kann zu einer bestimmten Zeit dort vorbeischauen und sich am Zaun einen Bausatz für einen Nistkasten abholen.

Nistkästen bauen und Meisenknödel herstellen

„Jetzt ist genau die richtige Zeit, um neue Nistkästen für Vögel zu bauen, die im Frühjahr dann bezogen werden können.“, sagt Christine Geburtig. Die Bausätze, die die Kinder erhalten, sind so gestaltet, dass die Vögel auch gut in den Kasten hinein und wieder hinauskönnen. Es gibt nämlich einiges zu beachten beim Nistkastenbau.

Nistkästen und Futterhäuser für die Vögel bauen und bemalen planen auch die Enkel der Oldenburgs aus Grevesmühlen in ihren Winterferien. Was die Futterhäuschen angeht, hat Lottihof-Chefin Christine Geburtig noch einen guten Tipp für sie: „Auf der Internetseite vom Naturschutzbund (Nabu) steht, wie man ganz einfach Meisenknödel und Futterglocken selbst bastelt. Macht Spaß und ist garantiert gut für die Vögel.“

Adressen Wer sich einen Fertigbausatz für einen Nistkasten vom AktionTier-Lottihof in Seefeld (Nordwestmecklenburg, Gemeinde Testorf Steinfort) abholen möchte, – Bausatz wird von den Mitarbeitern über den Zaun gereicht -, muss sich vorher telefonisch bei Hof-Chefin Christine Geburtig melden. Telefon: 01 73 – 60 02 85 2 Adresse Lottihof: Aktion Tier Projekt „Lottihof“, Lottihof für Kinder und Tiere e.V., Waldweg 2a , 23936 Seefeld (OT von Testorf Steinfort) Für Tier- und Spur-Sichtungen am Strand in der Lübecker Bucht bis einschließlich Ostseebad Boltenhagen bitte Naturstation Fischerkaten in Groß Schwansee (Nordwestmecklenburg, Gemeinde Kalkhorst) kontaktieren. Per Mail an: naturstation@web.de oder einfach anrufen unter 03 88 27 -77 48. Beobachtungen an der Küste des Landkreises Rostock können an den NABU-Regionalverband Mittleres Mecklenburg gemeldet werden: info@nabu-mittleres-mecklenburg.de

Die Oldenburg-Enkel haben aber noch mehr Ideen, um sich draußen zu bewegen: Sie wollen Futter zu einem Tiergehege im Wald bringen und die Wanderung dorthin mit einem kleinen Picknick im Freien verbinden.

Bleibt der Schnee tatsächlich länger, wollen sie Schneemänner oder am liebsten ganze Schneefamilien bauen. Großmutter Renate hat ihnen zur Vorlage ein Foto von einer Schneefamilie aus Grevesmühlen geschickt. Auch über Strandspaziergänge denken die Oldenburg-Kids nach.

Schneefamilie aus Grevesmühlen Quelle: Privat

Strandspaziergang mit Spurensuche

„Einfach nur spazieren gehen, ist vielen Kids zu langweilig.“, weiß Elke Hohls von der Naturschutzstation Fischerkaten in Groß Schwansee in Nordwestmecklenburg. „Aber wenn Schnee liegt, kann man am Strand gut man auf Spurensuche gehen.“ Die Naturstation Fischerkaten würde sich sehr freuen, wenn sie auch im Winter Informationen über seltene Tierspuren und besondere Tier-Sichtungen bekäme. Zurzeit suchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Naturstation am Strand nach Spuren des Fischotters. Weil man dieses scheue Tier nur selten zu Gesicht bekommt, ist eine leichte Schneedecke hilfreich, um das auffällige Trittsiegel zu entdecken.

Strand von Warnemünde Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

„Im Vergleich zum Hundepfoten-Abdruck erkennt man die Otter-Spur meist an dem Abdruck von fünf im Halbkreis angeordnete Zehen. Vielleicht entdeckt jemand so eine Spur am Strand.“, erklärt Elke Hohls. Über eine kleine Nachricht, eventuell sogar mit Foto, würde sich das Team in Groß Schwansee freuen.

Auch andere Informationen über Entdeckungen von Robben oder besondere Tier-Sichtungen am Strand sind für Tierschützer hilfreich. Beobachtungen an der Küste des Landkreises Rostock können an den NABU-Regionalverband Mittleres Mecklenburg übermittelt werden. Auch dort freut man sich über aktive Winter-Strandforscher. „Viele Augen sehen mehr.“

Noch eine andere Art von Spurensuche

Eine andere, interessante Idee hat Norbert Schlösser, Leiter des Tierheims in Schlage bei Rostock. Sein Tierheim ist für Besucherverkehr derzeit zwar geschlossen, wie alle Tierheime in Mecklenburg. Er rät allen Kids, die noch kein Haustier haben, sich aber schon lange eines wünschen und ihren Eltern damit in den Ohren liegen, die Ferien zu nutzen, um sich einmal intensiv mit der Frage zu beschäftigen: Welches Tier möchte ich eigentlich? Und passt das, was ich möchte, auch wirklich zu mir?

Im Internet kann gut recherchiert werden, wie das Tier, das man sich wünscht, sich verhält, ob es tag- oder nachtaktiv ist, ob es kuscheln mag oder nicht, was es kostet, wie lange es lebt, welche Pflege es braucht.

Aquarium bauen

Wer sich zum Beispiel Fische in einem Aquarium wünscht, weil es so schön entspannend ist, den Fischen beim Herumschwimmen zuzuschauen, und dann recherchiert hat, was Fische samt Zubehör kosten brauchen und immer noch sagt: Ja, das will ich. „Der kann dann doch in den Ferien gut damit anfangen, sich ein Aquarium zu bestellen und einzurichten“, meint Norbert Schlösser.

Von Annett Meinke