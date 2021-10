Rostock

Die Corona-Ampel für Rostock steht am Freitag den dritten Tag in Folge auf der Stufe gelb. Das bedeutet, dass ab Sonntag wieder eine verschärfte Test- und Maskenpflicht für Ungeimpfe gilt. Darauf wies das Rathaus am Freitagnachmittag hin.

So müssen Kinder, Lehrer und Erzieher in Schulen und Horten drinnen wie draußen fortan wieder Maske tragen. Wer sich nicht als geimpft oder genesen ausweisen kann, muss demnach ab Sonntag auch wieder einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn er beispielsweise im Restaurant essen möchte, oder sich die Haare vom Friseur schneiden lassen will. Auch, wer einen Besuch im Kino oder Theater geplant hat, muss sich zuvor testen lassen.

Die für den Samstag angesetzte Premiere von „Das Wunder von Mailand“ von Cesare Zavattini im Rostocker Volkstheater ist von der Regelung also noch nicht betroffen, das ausverkaufte Philharmonische Konzert am Sonntag allerdings schon. Besucher, die bereits eine Karte haben, müssen deshalb ihren Impfnachweis mitbringen, so Ute Fischer-Graf, Sprecherin des Volkstheaters.

Wer keinen Schutz gegen das Coronavirus nachweisen kann, müsse einen negativen Test vorzeigen oder vor Ort machen. „Es ist in diesem Fall gestattet, einen Test selbst mitzubringen und bei uns unter Aufsicht zu machen“, sagte Fischer-Graf am Freitag. Allerdings müssten Besucher einplanen, dass es eine Viertelstunde dauert, bis das Ergebnis feststeht und rechtzeitig kommen.

In der Vorstellung selbst müsse dann keine Maske mehr getragen werden. Zwischen den Sitzplätzen würden Abstände eingehalten, der Große Saal beispielsweise derzeit mit nur etwa 180 Plätzen ausverkauft, statt die volle Kapazität von 500 Sitzen auszunutzen, so die Theatersprecherin.

Kinder bis sieben Jahre von Testpflicht befreit

Auch in Museen, Fitnessstudios und für Indoor-Sportveranstaltungen gilt eine Testpflicht für Ungeimpfte. In Diskotheken und Clubs muss sogar ein PCR-Test vorgelegt werden. Die aktuelle Regelung gilt mindestens so lange, bis Rostock fünf Tage in Folge wieder unter den für die Corona-Ampel maßgebenden Werten liegt und diese wieder auf Grün springt. Ausgenommen von der aktuellen Regelung und damit der Testpflicht sind Kinder unter sieben Jahren.

Die Ampel hatte die Landesregierung im Sommer eingeführt. Sie gilt als maßgeblich dafür, welche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus in Mecklenburg-Vorpommern beachtet werden müssen. Die Corona-Ampel bewegt sich zwischen den Stufen Grün, Gelb, Orange und Rot. Berücksichtigt werden die Auslastung der Krankenhäuser – die sogenannte Hospitalisierung – die Auslastung der Intensivstationen sowie die Sieben-Tage-Inzidenz der an Covid-19 erkrankten Personen in einem Kreis oder einer Kommune.

Von Katrin Zimmer