Corona-Angst in MV: Warum noch keine Veranstaltungen ausfallen müssen

Erste Fälle in Schleswig-Holstein und Berlin, aber noch keine in MV: Das Coronavirus hat den Nordosten auch am Montag nicht erreicht. Weiterhin seien alle Tests negativ ausgefallen. Offen sind die Ergebnisse noch bei einem Rostocker, der mit Symptomen von einer Reise aus Singapur zurückkehrt war. Nachdem in Frankreich aber alle Veranstaltungen mit mehr als 5000 Besuchern abgesagt werden müssen, befassen sich nun auch die Veranstalter in MV intensiv mit dem Virus.

„Wir planen derzeit aber keine Absagen“, sagt Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft „Inrostock“. Die Stadthalle habe zusätzliche Hygienemaßnahmen ergriffen. Das sei derzeit noch ausreichend.

Volkstheater sagt zwei Künstlern ab

Zum Spiel des Handballclubs HC Empor kamen am Wochenende mehr als 4000 Zuschauer, zur Ostseemesse sogar an die 40 000. „Das waren etwas weniger als im Vorjahr, aber die Menschen reagieren alles in allem sehr gelassen“, so Burmeister. Sollte sich die Lage zuspitzen, würde sie Veranstaltungen nach Absprache mit dem Gesundheitsamt aber auch absagen: „Das werden wir aber nicht allein machen. Wir brauchen da klare Entscheidungen der zuständigen Fachämter.“

Auch im Rostocker Volkstheater ist von Corona-Panik noch nicht viel zu spüren: Mehrere Veranstaltungen am Wochenende seien ausverkauft gewesen, so Intendant Ralph Reichel. Auch er hält bisher an allen Veranstaltungen fest. Zwei Ausnahmen gibt es: Der Auftritt einer Musikerin aus dem Risikogebiet in Nord-Italien wurde aus Sicherheitsgründen verschoben. Einen Sänger, der jüngst in Südkorea war, hat Reichel zum Test zu einem Arzt geschickt.

Hafen: Kreuzfahrt-Saison nicht gefährdet

Auch der Hafenbetreiber Rostock Port reagiert bisher gelassen – auch mit Blick auf die Kreuzfahrtsaison: Am 24. März ist in Warnemünde der erste Anlauf des Jahres geplant. „Alle Schiffe müssen vor der Ankunft den Gesundheitsstatus ihrer Crewmitglieder und Passagiere übermitteln. Das war schon immer so“, sagt Hafen-Sprecher Christian Hardt. Der Hafenärztliche Dienst des Gesundheitsamtes könne dann Anlaufverbote aussprechen. Vorgekommen sei das aber noch nie. „Wir hoffen auf steigende Temperaturen. Die soll das Virus nicht mögen.“

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, betonte indes, dass die Folgen der Epidemie für den Tourismus im Land noch nicht abzuschätzen seien. „Keiner von uns weiß, wie sich die Lage weiter entwickeln wird.“ Die Absage der Reisemesse ITB in Berlin werde aber für die Branche wohl keine größeren Folgen haben. „Das ist eine Messe für das Fachpublikum.“

