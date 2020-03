Heringsdorf/Rostock

Auf Usedom ist die Enttäuschung riesig: Der Promi-Schlittenhunderennen am Strand der Kaiserbäder – bekannt als „Baltic Lights“ – muss ausfallen. Am Ende war aber nicht das Coronavirus schuld – sondern die Ostsee: Veranstalter Till Demtrøder muss sich einem Hochwasser beugen, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie sagt Pegel bis 90 Zentimeter über Normal voraus. Zu viel für das Promi-Hunderennen, das nun vor einer ungewissen Zukunft steht.

Selbst ohne das Hochwasser stand die Veranstaltung auf der Kippe: Nach tagelangen Beratungen hatte die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf Demtrøder am Freitagmorgen gleich acht Seiten an neuen Auflagen erteilt: Von allen 60 000 Besuchern, die erwartet wurden, hätte er Name und Kontaktdaten aufnehmen müssen. Zudem sollten alle Gäste zum Fiebermessen. Und: An den gut drei Kilometer langen Strand zwischen Heringsdorf und Ahlbeck hätten zeitgleich maximal 1000 Leute gedurft.

„Unter Hochdruck haben wir uns bemüht, die hohen Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen. Allen Beteiligten, Gästen und Besuchern sollte ein unbeschwertes und einmaliges Erlebnis geboten werden“, sagte Demtrøder der OZ. Doch: „Die Rennstrecke ist derzeit unpassierbar. Zu unserem großen Bedauern sind das Schlittenhunderennen sowie die weiteren öffentlichen Programmpunkte von Baltic Lights 2020 unter den aktuellen Bedingungen leider nicht durchführbar.“ Ob es 2021 eine Neuauflage geben wird, ließ er offen: „Im Moment ist es sehr schwer. Mir geht es beschissen.“

Gerüchte, das Hochwasser sei als Grund für die Absage nur vorgeschoben, dementierte eine Sprecherin umgehend: „Schauen Sie sich den Strand doch an!“ Insider sagen jedoch, das Wasser käme Demtrøder gerade recht: Gegen Hochwasser sei das Event versichert, nicht aber gegen eine Virus-Epidemie.

Buchungen brechen ein

Die Absage von „Baltic Lights“ ist aber auch ein weiterer Hieb für die Tourismusbranche im Land. Denn mehr und mehr bekommen Hotels und Restaurants die Auswirkungen der Corona-Epidemie zu spüren. „Das Gastgewerbe in MV ist durch die Corona-Krise erheblich stärker betroffen als bislang befürchtet“, so Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) im Land.

Fast 90 Prozent aller Tourismusbetriebe würden bereits Rückgänge bei den Buchungszahlen spüren, im Schnitt bleibt jede dritte Buchung bereits aus. „Auch die Umsätze brechen ein – im Schnitt um mehr als ein Fünftel“, so Schwarz. Die Dehoga hatte 170 Betriebe nach Folgen der Krise befragt, darunter viele Kleinbetriebe mit wenigen Betten. „Die Corona-Krise ist für das Gastgewerbe flächendeckend auch im Tourismusland Nummer eins eine Bedrohung. Stornierungen, ausbleibende Urlaubsgäste und leere Betten: Das kann extrem schnell zu dauerhaften Folgeschäden für den für Mecklenburg-Vorpommern so wichtigen Tourismus führen.“

Schwarz erneuerte seine Forderung nach Staatshilfen für betroffene Unternehmen – beispielsweise in Form steuerlicher Erleichterungen oder Liquiditätshilfen. Das Schweriner Wirtschaftsministerium richtete am Freitag bereits eine Hilfshotline für Unternehmen ein. Die soll auch über mögliche finanzielle Unterstützung beraten.

Tourismusverband: Noch ist die Lage aufholbar

Auch Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, bestätigt ein spürbares Minus bei den Buchungszahlen: „Jede in der aktuellen Situation abgesagte Veranstaltung schmerzt, jede ausbleibende Buchung tut weh. Das Jahr ist aber trotz aktueller Einbußen noch nicht verloren. Die momentan spürbare Zurückhaltung bei der Reiseplanung wird schnell weichen, wenn sich die Situation beruhigt. Darauf hoffen wir.“

Klassenfahrten fallen aus

Unterdessen haben am Freitag gleich drei Schulen aus dem Landkreis Rostock ihre Klassenfahrten nach Südtirol doch abgesagt. Nachdem das Robert-Koch-Institut auch diese Region zum Risikogebiet erklärt hatte, bleiben Schüler aus Sanitz, Rövershagen und Bad Doberan doch zu Hause.

Weitere Veranstaltungen in MV fallen derzeit nicht aus: Auch das Hallensportfest der Rostocker Schulen am Sonnabend mit fast 2000 Kindern soll stattfinden, heißt es aus dem Bildungsministerium.

