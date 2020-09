Corona-Ausbruch an Hundertwasser-Schule: Eltern aus ganz Deutschland kritisieren Rostocker Kuschel-Verbot

Rostock

15 Lehrer, Schüler und Geschwisterkinder sind bereits positiv getestet, fünf weitere gelten als „Verdachtsfälle“: Der Sars-CoV-2-Ausbruch an der Hundertwasser-Gesamtschule in Lichtenhagen sorgt bundesweit für Aufsehen – und bringt der Stadt auch massive Kritik ein. Die Initiative „Familien in der Krise“ sieht in den strengen Quarantäne-Vorgaben der Hansestadt einen Verstoß gegen die Rechte der Kinder. Das Bündnis fordert von der Politik, dass in der Pandemie die Bedürfnisse von Familien und Kindern stärker berücksichtigt werden.

Kritik an „Kuschel-Verbot“

Vor allem die Aussagen von Schul- und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke), dass Eltern mit ihren Kindern in Quarantäne nicht kuscheln sowie die Jungen und Mädchen möglichst auch daheim isolieren sollen, ruft Kritik auf den Plan. „Verunsicherte und aufgrund der Situation beunruhigte Kinder zu isolieren – das ist eine Form der psychischen Gewalt, die so nicht akzeptabel ist“, sagt Sina Denecke, Sprecherin der Initiative „Familien in der Krise“. Und weiter: „Dass dies konkret vom Schulsenator empfohlen wird, macht uns fassungslos und sprachlos.“

„Familien in der Krise“ weiter: „Der verlässliche Familienalltag und die sichere Tagesstruktur, die für Kinder sehr wichtig sind, fallen durch eine Quarantäne und Schulschließung weg. Das Kind ist in seinem Bewegungsradius und in der sozialen Interaktion urplötzlich eingeschränkt. Daraufhin dem Kind auch noch Nähe, Geborgenheit und Zuwendung zu entziehen ist eine besonders schwere Form der seelischen Grausamkeit!“

Die Initiative sagt über sich selbst, ihre Mitglieder nehmen die Gefahr durch das Coronavirus ernst und würden sich auch an die gängigen Regeln halten. Dass Familien und Kinder aber zunehmend die Hauptlast zu tragen hätten, sei nicht akzeptabel: „Es ist wichtig, dass die Fürsorgepflicht, die wir Eltern ausüben und die Rechte von Kinder weiterhin Bestand haben und bei Entscheidungen und Maßnahmen berücksichtigt werden“, so Denecke.

Dänemark als Vorbild?

An Bockhahn und die Rostocker Stadtverwaltung hat das Bündnis klare Forderungen: „Als gutes Beispiel geht hier Dänemark voran, die keine ganzen Klassen mehr in Quarantäne schicken, sondern nur noch nahe Kontakte und gleichzeitig bei einer Anordnung einer Quarantäne raten, dass die Fürsorge, Pflege und Nähe der Eltern in dieser besonderen Situation wichtiger sei, als eine räumliche Trennung“, sagt Denecke.

Und außerdem: „Vielleicht sollte Senator Bockhahn sich Gedanken machen, wie diese Kinder nun Sicherheit und Beschäftigung durch Unterricht in der Quarantäne erhalten, doch leider gibt es auch nach sechs Monaten Pandemie hierfür keine Pläne an dieser Gesamtschule in Rostock. Diese müssen nach Aussage der Schulleitung erst erarbeitet werden. Ein Skandal und ein Trauerspiel für die Bildungschancen der Kinder in Rostock!“

Der Senator reagierte auf die Kritik gelassen: „Eine Quarantäne ist natürlich nicht schön. Aber es ist auch nicht herzlos, sich und andere vor einer Infektion zu schützen.“ Die Regeln für eine Quarantäne seien bundesweit gleich und so vom Robert-Koch-Institut empfohlen.

