Mehr als 450 Auszubildende und Lehrkräfte der Berufsschule „Alexander Schmorell“ sind derzeit in Quarantäne, nachdem mehrere Corona-Fälle unter angehenden Kita-Erziehern bekannt wurden. Einige von ihnen haben das Virus offenbar noch davor während ihrer praktischen Ausbildung in die Einrichtungen getragen.

Nach Corona-Ausbruch an Rostocker Berufsschule: Jetzt auch fünf Kitas betroffen

