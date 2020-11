Lütten Klein

Der Corona-Ausbruch an der Berufsschule „ Alexander Schmorell“ in Rostock hat zu mehreren Infektionen in Kitas geführt. Wie Bildungssenator Steffen Bockhahn am Montagabend bestätigte, ­seien Corona-Fälle in mindestens fünf Kitas auf infizierte Berufsschüler zurückzuführen. Nach Angaben von Stadtsprecher Ulrich Kunze vom Dienstag hat sich die Zahl inzwischen auf sieben betroffene Einrichtung erhöht.

Am vergangenen Mittwoch war zunächst bekannt geworden, dass vier Schülerinnen und Schüler der Berufsschule im Stadtteil Lütten Klein positiv auf Sars-CoV-2 ­getestet wurden. Insgesamt 423 Mitschülerinnen und Mitschüler sowie 27 Pädagoginnen und Pädagogen wurden nach Absprache mit der Schulleitung in Quarantäne geschickt. Inzwischen sind laut Bockhahn zwölf Fälle an der Berufsschule bestätigt – zehn Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte.

Einige der Auszubildenden haben das Virus offenbar noch vor der Quarantäne in die Kitas getragen. Welche Einrichtungen konkret betroffen sind und wie viele Kinder oder Erwachsene sich angesteckt haben, teilte die Stadt nicht. Insgesamt gebe es derzeit an neun Ros­tocker Kitas Corona-Fälle – also an etwa jeder zehnten Kindertagesstätte.

Lesen Sie auch

Senator Bockhahn lobt die Arbeit des Gesundheitsamtes, das auch in diesem Fall mit enormen Aufwand eine weitere Ausbreitung verhindert habe. Nach OZ-Informationen gibt es an der „ Alexander Schmorell“-Berufsschule 20 Klassen mit angehenden Erziehern, zum Zeitpunkt des Corona-Ausbruchs waren sieben Klassen gerade zur praktischen Ausbildung in den Kitas. In jeder Klasse sind normalerweise 20 bis 30 Schüler.

Von Axel Büssem und Robert Berlin