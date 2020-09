Rostock

Der Corona-Ausbruch an der Rostocker Hundertwasser-Gesamtschule zieht weitere Kreise: Am Montag lässt die Stadt als Vorsichtsmaßnahme auch zwei Klassen der Rudolf-Tarnow-Grundschule sowie Gruppen in drei Kitas schließen. Der Grund: In den betroffenen Grundschulklassen und Kita-Gruppen sind Kinder, deren Geschwister an die Hundertwasser-Schule gehen und nun selbst mit dem Coronavirus infiziert sind. Dennoch ist die Stadt optimistisch: „Wir haben das Cluster eingegrenzt, können jetzt eine weitere Verbreitung des Virus verhindern“, so Schul- und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke).

Tests sind abgeschlossen

Am Sonnabend hatte die Stadt zunächst fünf neue Fälle unter Hundertwasser-Schülern sowie ein positives Geschwisterkind gemeldet. Am Sonntag kam nach Angaben der Hansestadt lediglich ein weiterer positiver Fall hinzu. Insgesamt haben sich im Zusammenhang mit dem Ausbruch bisher 20 Rostocker mit Sars-CoV-2 infiziert. Nach OZ-Informationen konzentrieren sich die Behörden derzeit auf zwei Großfamilien, deren Kinder insgesamt vier Einrichtungen besuchen. Weitere Fälle aus MV wurden am Wochenende zunächst von den Landesbehörden nicht gemeldet.

Rostock hatte am Freitag und Sonnabend insgesamt fast 900 Schüler und Lehrer getestet. „Die Tests sind allesamt ausgewertet, fünf Personen müssen nochmals zum Abstrich“, so Bockhahn. Die Ergebnisse in diesen Fällen waren nicht eindeutig. Bis zum 25. September bleiben alle – auch jene, die negativ getestet wurden – aber definitiv in Quarantäne. „Eine Entscheidung, wie es danach weitergeht, treffen wir wohl frühestens am Dienstag.“ Was die Tarnow-Grundschule und die drei Kitas angeht: „Eltern, die am Sonnabend oder Sonntag keinen Anruf erhalten haben, können ihre Kinder am Montag normal in die Einrichtungen bringen.“

Kritik am Senator

Der Rostocker Senator wird unterdessen von der Initiative „Familien in der Krise“ scharf kritisiert: Bockhahn hatte Eltern dazu aufgefordert, mit ihren Kindern in der Quarantäne nicht zu kuscheln. Die Elternvertreter halten das für „eine Form der psychischen Gewalt, die so nicht akzeptabel ist“.

Von Andreas Meyer