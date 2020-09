Nach einem Corona-Fall am Landesförderzentrum „Hören“ in Güstrow sind mehr als 70 Personen in Quarantäne. Darunter sind auch Schüler und Lehrer der „Küstenschule“ in Toitenwinkel. Hier gibt es jetzt einen zweien Positivbefund. Die Fälle gehen auf eine Trauerfeier in Nordrhein-Westfalen zurück.