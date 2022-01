Rückflug statt unbeschwerter Urlaub: Für die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Aidanova“ geht es zurück in die Heimat. Nach mehreren Corona-Fällen an Bord hatte die Rostocker Reederei die Reise vorzeitig abgebrochen. Was der Kapitän dazu sagt, wie es den Positiv-Getesteten geht und wer jetzt noch auf dem Schiff bleiben muss.