Schwaan

In der Fachklinik Schwaan-Waldeck wurden bis Wochenmitte 14 Covid-19-Fälle registriert. „Fünf Patienten und neun Mitarbeiter sind betroffen“, sagt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock. „Auch die hoch ansteckende britische Mutation des Coronavirus ist vertreten.“ Die betroffenen Patienten wurden in Akutkliniken verlegt, wo sie in Isolierzimmern versorgt werden können. Zwei Stationen stünden unter Quarantäne, eine davon in Vollisolation. Für das Personal wurde eine Arbeitsquarantäne angeordnet.

Das bedeute, dass alle Pflegekräfte, Ärztliches Personal, Mitarbeiter des Hol- und Bringedienstes sowie Therapeuten aller Fachrichtungen, die vom 28. Februar bis einschließlich 7. März auf der Station 3 der Fachklinik Waldeck, das ist die Weaningstation für Beatmungspatienten, tätig waren, sich bis zum 21. März in häusliche Quarantäne begeben müssen. Bei diesen Personen, die sehr körpernah am Patienten agieren, hat das Gesundheitsamt des Kreises Kontakte zu mehreren positiv getesteten, zum Teil beatmeten Patienten festgestellt und daher die Quarantäne verfügt.

Arbeitsquarantäne: Symptomfrei und mit Tests

Um jedoch die Patientenversorgung dieser Weaningstation zu sichern, wurde festgelegt, dass die hier Beschäftigten weiter ihren Dienst versehen, sofern sie selbst symptomfrei sind. Außerdem müssten sie sich täglich Antigen-Tests unterziehen und zusätzlich alle zwei Tage einer PCR-Testung. „Es ist der kürzeste, unverzügliche Weg zwischen Arbeitsstätte und Wohnung einzuhalten“, heißt es in der Verfügung des Landkreises. Zu Hause gelten die Quarantäneregeln.

Am 26. Februar wurde die erste Infektion bei einem Reha-Patienten bemerkt, der sofort in einem Einzelzimmer isoliert wurde. „Die daraufhin erfolgte Abstrichreihe am 1. März in der Klinik war negativ“, berichtet Kreissprecher Fengler. Doch die nächsten Tests am 6. und 9. März hätten dann positive Ergebnisse gebracht, also Infektionen, auch mit der britischen Corona-Mutante. „Es wurde sofort ein Besucherstopp veranlasst“, betont Fengler und die Covid-Patienten seien in Akutkliniken der Region verlegt worden. Als Kontaktpersonen wurden acht bei den Patienten und 17 unter den Mitarbeitern ermittelt.

Schwierige Situation: Personalmangel in Fachklinik

Der Covid-19-Ausbruch trifft die Fachklinik Waldeck in einer ohnehin angespannten Situation. Es herrscht akuter Personalmangel. Schon 2020 haben 23 Pflegekräfte das Zentrum für neurologische Rehabilitation verlassen, bis Ende Juni dieses Jahres werden weitere 47 Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte folgen, die ihren Job gekündigt haben (OZ berichtete). Inzwischen befasst sich auch die Landespolitik mit dieser bis dato einzigartigen Kündigungswelle an einer medizinischen Einrichtung in MV. Mit Honorarkräften im ärztlichen wie pflegerischen Bereich reagiert der private Betreiber, die bayrische Futuramed-Gesellschaft für modernes Management im Gesundheitswesen München mbH, ein Unternehmen der Firmengruppe Dieter Conle.

Corona an Conventer Schule in Rethwisch 15 Beschäftigte der Conventer Schule in Rethwisch wurden gestern auf Coronaviren getestet. „In acht Fällen waren die Schnelltests positiv“, informiert Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock. Nun erfolgten noch weitere PCR-Tests. Der Unterricht an der Grundschule wurde sofort untersagt. Die Kinder der Klassen 1 bis 4 sollen möglichst zu Hause bleiben. Eine Notbetreuung durch Vertretungslehrer wird gesichert. Aufgaben für das Homeschooling erhalten die Schüler über die Klassenlehrer. Damit ist nun auch der Norden des Landkreises möglicherweise stärker als bislang von den Infektionen betroffen. Auch in der Kita Gülzower Dorfspatzen sind zwei Covid-19-Fälle festgestellt worden. Zwei Gruppen, die kleinen und die großen Entdeckerspatzen sowie deren Erzieherinnen, wurden bis zum Ablauf des 16. März unter Quarantäne gestellt.

Inzwischen wurden die beiden Weaningstationen in Waldeck mit 30 Intensivbetten für beatmete Patienten zusammengelegt. Nach der Kündigung des Kooperationsvertrages zum Betrieb des Weaningbereiches durch das Südstadtklinikum im September 2020 gingen die Belegungszahlen stark zurück. Elf bis 15 Patienten wurden hier zuletzt versorgt, vor allem von Honorarkräften.

Lagus hat Hygienebetreuung im Blick

Auf die Besetzung im Hygienebereich hat das Landesgesundheitsamt (Lagus) ein waches Auge. Von sechs hygienebeauftragten Schwestern in der Pflege verlassen vier kündigungsbedingt die Fachklink zum 30. Juni. Auch die langjährige Hygienefachkraft arbeitet nicht mehr in der Einrichtung. Eine Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen soll in den nächsten zwei Jahren entsprechend ausgebildet werden. Bis dahin werde die Klinik durch die erfahrene und auf Hygiene spezialisierte Hycom GmbH & Co. KG begleitet, hatte Gesellschafter Robert Conle Anfang Februar auf OZ-Anfrage mitgeteilt. Eine externe Hygienefachkraft betreut derzeit die Fachklinik. Das Lagus beobachtet das Geschehen in engem Kontakt mit der Klinikleitung.

Von Doris Deutsch