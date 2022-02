Graal-Müritz

Günter Christwald ist 93 und dement. Der frühere Magdeburger hat im November seine Frau verloren und lebt seit Dezember im Seniorenpflegeheim Strandperle in Graal-Müritz. Seine Tochter Gudrun Hedermann hat ihn an die Ostsee geholt, um ihn näher bei sich zu haben. Die 66-Jährige besucht den einstigen Lehrer fast jeden Tag für mehrere Stunden, isst mit ihm, wäscht ihn, geht mit ihm spazieren. „Ich versuche, ihn vom Schmerz und Verlust abzulenken“, sagt die Rentnerin.

Was Corona ist, versteht Günter Christwald nicht. Beziehungsweise er vergisst es wieder. „Ich muss es ihm jeden Tag neu erklären“, sagt seine Tochter. Trotzdem dominiert das Thema gerade sehr seinen Alltag und das vieler anderer Heimbewohner. Denn in der „Strandperle“ ist am vergangenen Wochenende Corona ausgebrochen. Am Samstag sind zwei Bewohner per PCR positiv auf Covid-19 getestet worden.

Erster großer Ausbruch in der „Strandperle“

„Wir haben daraufhin erst mal die beiden betroffenen Stationen isoliert und alle Familien informiert, dass es keine Besuche geben kann“, betont die stellvertretende Leiterin Vivian Langer. Alle seien persönlich oder am Telefon über die Situation aufgeklärt worden. Fast alle hätten mit Verständnis reagiert. Es handele sich um den ersten großen Ausbruch in diesem Ausmaß in der Einrichtung, die 171 Betreuungsplätze hat.

Für Gudrun Hedermann kam das Betretungsverbot am Samstag überraschend. „Und das Schlimme ist, er darf sein Zimmer nicht verlassen. Ihm wird das Essen gebracht, ansonsten ist er für sich, obwohl er ja geimpft ist, täglich getestet wird und bisher immer negativ war“, sagt die Rentnerin. „Er versteht die Welt nicht mehr und sagt mir, dass er allein ist. Durch seine Demenz bekommt er manchmal nicht mal den Fernseher angeschaltet. Ich habe Angst, dass er vereinsamt“, sagt die Tochter.

Manchmal besucht Gudrun Hedermann ihren Vater am Fenster

Bereits im Januar habe sie nach Coronafällen in dem Heim schon mal nicht zu Besuch kommen dürfen. In solchen Zeiten steht sie an seinem Fenster, um mit ihm zu sprechen. „Ich rufe ihn auch an, aber manchmal vergisst er, wie das Telefon funktioniert. Es ist fürchterlich“, sagt sie.

Die Leitung des Pflegeheimes zeigt für die Emotionen der Graal-Müritzerin Verständnis. Gleichzeitig müsse man aber auch die Bewohner und Mitarbeiter schützen. Das geschehe in enger Zusammenarbeit mit Heimaufsicht und Gesundheitsamt. Inzwischen sind zehn Bewohner und vier Beschäftigte der Heimleitung zufolge positiv getestet und in Quarantäne. Die Einschränkungen gelten – je nach Lage – erst mal bis zum 28. Februar. Danach hoffe man, wieder Besuche ermöglichen zu können.

Im Kreis haben zwölf von 37 Pflegeheimen Coronafälle

Die Einrichtung steckt in einer Zwickmühle, in der sich viele Pflegehäuser im Land befinden. Es ist eine Gratwanderung: Wie viel Kontakt lässt man um der Bewohner Willen zu und wie viel Schutz ist nötig, um eine unkontrollierte Verbreitung des hochansteckenden Virus im Haus zu verhindern?

Im Landkreis Rostock gebe es derzeit in zwölf der 37 Alten- und Pflegeheime Erkrankungsfälle (Stand 15. Februar), teilt das Gesundheitsamt auf OZ-Anfrage mit. In nur einem davon bestehe ein Betretungsverbot. In Rostock sind es laut Stadtverwaltung sieben von 25 Einrichtungen, in denen Covid 19 ausgebrochen ist.

Große Belastung fürs Personal: „Sie schieben Doppelschichten“

Dass ihnen das Thema wichtig ist, zeigen Residenzleiterin Kim Sarah Feil und Vivian Langer, die trotz der stressigen Zeit zum Gespräch mit der OZ gemeinsam erscheinen. „Ich verstehe Frau Hedermann, aber sie muss auch sehen, dass wir hier in einer schwierigen Lage sind und die Mitarbeiter derzeit alles Menschenmögliche tun, um die Bewohner gut zu versorgen. Es ist eine große Belastung für alle, aber ich bin stolz auf dieses Team. Viele schieben Doppelschichten, da springt jeder für den anderen ein“, sagt Kim Sarah Feil.

Die Hamburgerin weiß, wovon sie spricht: Sie selbst hat viele Jahre als Pflegefachkraft gearbeitet, mit Herzblut, wie sie sagt. Die junge Frau ist seit dem 1. Februar die Residenzleiterin der Strandperle. Die Besuchseinschränkungen zu veranlassen, sei das Schlimmste für sie gewesen. Zu gut erinnere sie sich an das Weihnachtsfest 2020, als Heimbewohner weinend in ihren Armen lagen. „Ich habe das mitgemacht und es war schlimm. Wir tun alles, um so etwas zu verhindern.“

Heimleitung: Mitarbeiter sehen regelmäßig nach Bewohnern

Feil betont, dass regelmäßig nach Günter Christwald gesehen werde. Insbesondere beim Thema Vereinsamung reagiere man sensibel. Der 93-Jährige habe bislang aber positiv auf alles reagiert und scheine den Umständen entsprechend gut mit der Situation klarzukommen.

Für die Pflegekräfte bedeutet die jetzige Situation, dass sie doppelt vorsichtig sein müssen und viel mehr Laufwege zu leisten haben. Jeder Bewohner bekommt sein Essen aufs Zimmer gebracht – und wieder abgeholt. Erkrankte müssen in Schutzkleidung und mit zwei Masken gewaschen werden.

Das ist für Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen in MV geregelt Was passiert, wenn Coronain Pflegeeinrichtungen ausbricht? Die Auflagen sind umfangreich in der Corona-Landesverordnung geregelt. „Der Besuch und das Betreten der Einrichtungen sind erlaubt. Die Möglichkeit des Besuchs der Bewohner kann grundsätzlich nur bei einem aktiven Coronavirus-Infektionsgeschehen vorübergehend vollumfänglich ausgeschlossen werden“, teilt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums MV mit. In der Regel treffen die örtlich zuständigen Gesundheitsämter Anordnungen und legen auch den Zeitraum einer solchen Maßnahme fest. „Der sozialen Isolation der Bewohner ist entgegenzuwirken“, betont die Sprecherin weiter. Deshalb sollen die Einrichtungsleitungen Besuche, in deren Rahmen eine Infektionsmöglichkeit ausgeschlossen ist (beispielsweise am geschlossenen Fenster), für eine feste Person zulassen. Eine Isolierung der Bewohner sei, soweit derjenige nicht selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurde, nicht vorgesehen.

Schuld habe die Politik – Brandbrief an die Ministerpräsidentin

Gudrun Hedermann lässt die Situation keine Ruhe. Sie sagt: Dem Pflegepersonal könne man keinen Vorwurf machen, sie seien engagiert. Die Graal-Müritzerin sieht die Schuld in erster Linie bei der Politik. Es sei doch 2020 nach dem ersten Corona-Jahr versprochen worden, dass es „kein Wegsperren der Alten mehr geben soll“.

Sie hat deshalb jetzt einen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geschrieben, in dem sie Besuchsverbote als unverhältnismäßig kritisiert. „Es wird immer gesagt, wir müssen jetzt mit dem Virus leben. In allen Bereichen wird gelockert. Wir reden über Gaststätten oder die Schulen. Aber was ist mit den Alten? Über die redet niemand“, ärgert sich die Graal-Müritzerin.

Kompromiss: Graal-Müritzerin darf ihren Vater täglich abholen

Derweil hat die „Strandperle“ eine Ausnahmeregel für Gudrun Hedermann gefunden. Sie darf zwar nicht ins Zimmer, dafür aber ihren Vater täglich nachmittags für ein paar Stunden abholen, muss aber davor und danach einen Schnelltest im Pflegeheim machen lassen. Die Bewohner werden momentan ebenfalls zweimal täglich getestet. Ist der Test negativ, werde ihnen ein Spaziergang ermöglicht. Die 66-Jährige nimmt das Angebot zwar an, sagt aber: „Er ist dement, wenn ich ihn zu mir nach Hause hole, bringt ihn der Umgebungswechsel auch sehr durcheinander. Und draußen ist es oft zu kalt für ihn.“

Die stellvertretende Leiterin Vivian Langer wirbt um Verständnis: „Wir haben viele Auflagen zu erfüllen, ermöglichen aber allen Angehörigen, in Verbindung zu bleiben. Manche kommen ans Fenster, viele schicken Karten und kleine Päckchen.“ Glücklicherweise habe die Seniorenpflege bisher keinen der an Corona Erkrankten in die Klinik einliefern müssen. Die meisten hätten typische Erkältungssymptome.

