Corona-Deal der EU: Dieser Jungpolitiker aus Rostock redet ein Wörtchen mit

Strubbelfrisur, T-Shirt mit Stockentenaufdruck, ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen – als Niklas Nienaß zum Interview in die OZ-Redaktion kommt, ist schnell klar: Er entspricht nicht dem gängigen Klischee eines Spitzenpolitikers.

Und doch ist der 28-Jährige genau das: Seit einem Jahr sitzt der Mann, der als Kind in Aachen eine katholische Grundschule besuchte, mit dem Domchor die Welt bereiste und seine Wahlheimat in Rostock gefunden hat, im Europaparlament. Als einziger Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern.

Eigentlich Sommerpause

Eigentlich hätte Nienaß jetzt Sommerpause. Stattdessen muss der Politiker an diesem Donnerstag zur Sondersitzung und einen Mega-Deal begutachten: Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich nach viertägigen Verhandlungen auf ein 750 Milliarden Euro schweres Hilfspaket geeinigt, das die Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. 390 Milliarden Euro sollen als rückzahlungsfreie Zuschüsse vergeben werden, der Rest über Kredite. Nun will das EU-Parlament darüber beraten. Und Niklas Nienaß will mitreden.

Herr Nienaß, der EU-Deal ist ein Kompromiss, entstanden auf Druck der als „sparsame Vier“ bekannten Staaten Dänemark, Schweden, Österreich und den Niederlanden. Wie zufrieden sind Sie damit?

Teils, teils. 750 Milliarden sind das absolute Minimum, um diese Krise anzugehen. Die 390 Milliarden Euro sind ein starkes Zeichen der Solidarität in Europa. Problematisch ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit: In einer Wertegemeinschaft muss sich jeder, der Geld bekommt, an geltende Regeln halten. Da stimmen alle zu, außer Herr Orban ( Viktor Orban, Ungarns Premierminister, Anm. d. Red.). Und am Ende kann er trotzdem nach Hause gehen und sich dafür feiern, dass das keine finale Formulierung geworden ist. Kritisch sehe ich auch, dass bei Zukunftsthemen, wie Klimaschutz, Digitalisierung und Gesundheit, gekürzt wird. Zudem hat sich beim Europäischen Rat etwas Schlimmes gezeigt: Jeder Mitgliedstaat will das Beste für sich selbst rausschlagen. An die Europäerinnen und Europäer hat niemand gedacht. Der solidarische Gedanke war komplett weg. Und wir als Parlament werden komplett an die Wand gespielt, obwohl wir von den Menschen direkt gewählt worden sind.

Apropos: Vor einem Jahr sind Sie – für manchen überraschend – ins EU-Parlament eingezogen. Ihre Bilanz?

Ich war überrascht, wie viel direkten Einfluss man auf Entscheidungen haben kann. Enttäuschungen gab’s aber auch: Ich war total gespannt auf den informellen Trilog (Zusammentreffen von EU-Rat, -Parlament und -Kommission, um Gesetze auszuhandeln, Anm. d. Red.). Ich hab’ gedacht, da werden hinter verschlossenen Türen die großen Deals ausgehandelt und Geldkoffer hin- und hergeschoben (lacht). Tatsächlich war es superlangweilig und bürokratisch.

Wie schwer ist es, sich als Youngster unter alten Haudegen Gehör zu verschaffen?

Bei den Grünen geht’s. Kollegen anderer Fraktionen müssen da deutlich mehr Sitzfleisch beweisen. Ich hatte eigentlich auch erwartet, als „junger Wilder“ weniger ernst genommen zu werden. Aber das ist zum Glück nicht so.

Zum Zeitpunkt Ihrer Wahl waren Sie Student.

Das bin ich quasi immer noch: Ich schreibe gerade meine Masterarbeit zum Thema Weltraumpolitik. Eigentlich wollte ich die Sommerpause dafür nutzen. Die wird jetzt stattdessen vollgepackt mit Sondersitzungen und ähnlichen Verpflichtungen. Momentan ist das ganz schön viel.

Bleibt Ihnen trotz Pendelei zwischen Rostock und Brüssel Zeit für Privates?

Die Freizeit ist wesentlich weniger geworden. Aber man muss sie sich nehmen. Mittlerweile sag’ ich ‚Stopp‘, wenn zu viel Termine reinkommen. Ich brauche auch Zeit mit meiner Freundin, mit meiner Familie. Niemandem ist damit geholfen, wenn ich fünf Jahre Vollgas gebe und dann einen Burnout erleide.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Ich bin vor drei Wochen mit Freunden ein Wochenende an den See gefahren. Grillen, campen, schwimmen – das war schön. Einfach mal in der Hängematte liegen und gar nichts tun, herrlich. Ich lese gern und viel. Außerdem gärtner’ ich ein bisschen. Meine Freundin und ich sind vor Kurzem von Reutershagen in die Kröpeliner-Tor-Vorstadt gezogen. Sie kümmert sich um die Drinnen-Pflanzen, ich um die auf dem Balkon. Ich hab’ Rucola, Bohnen, Erdbeeren und Erbsen gepflanzt. Mein Klavier hab’ ich in meiner alten Wohnung zurückgelassen. Das ist echt schade, ich bin so schlecht geworden (lacht.)

Gebürtig sind Sie Rheinländer und zum Studieren nach Rostock gekommen.

Das hab’ ich nie bereut. Die Lebensatmosphäre hier gefällt mir sehr. Mittlerweile ist Rostock meine neue Heimat geworden. Hier will ich bleiben, hier baue ich mir gerade mein Leben auf.

Wie sieht Ihre politische Zukunft aus?

Die Arbeit im EU-Parlament mach’ ich nicht zum Selbstzweck oder wegen der Bezüge, sondern um etwas bewirken zu können. Wenn ich am Ende der Legislatur feststelle: „Ich hab’ hier gar nichts erreicht“ – und hätte als Aktivist oder Bundestagsabgeordneter mehr Chancen, etwas zu verändern, dann würde ich wechseln. Aber ich möchte schon gern eine zweite Amtszeit dranhängen.

Lohnt sich die Arbeit, die damit verbunden ist?

Ich hoffe es. Ich wünsche mir ein vereintes Europa. Einzeln sind wir auf der internationalen Bühne irrelevant. Gemeinsam können wir das Weltgeschehen beeinflussen und Standards, zum Beispiel in der Klimapolitik oder in puncto Rechtsstaatlichkeit, verbessern. Dafür müssen wir begreifen, dass wir nicht an Macht verlieren, sondern an Souveränität gewinnen. Und dass wir für Europa unsere Identität nicht aufgeben müssen. Ich kann Europäer, Deutscher und Wahl-Mecklenburger sein. Sogar als Rheinländer (lacht).

Zur Person: Niklas Nienaß Niklas Nienaß lebt seit sieben Jahren in Rostock, ist gebürtiger Aachener. Während der Schulzeit war er ein halbes Jahr in den Vereinigten Staaten, nach dem Abitur hat er ein halbes Jahr an einer Schule in Kenia gearbeitet. Nienaß studierte zunächst „Geschichte und Soziologie“ auf Bachelor. Nach zwei Semestern wechselte er zum Studiengang „Good Governance“. In seiner Abschlussarbeit befasste er sich mit dem Zusammenhang von Pariser Klimaabkommen und nationalem Kohleausstieg. Im Mai 2019 wurde der Grünen-Politiker zum Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Dort arbeitet er im Kultur-Ausschuss (CULT) und koordiniert die Arbeit der Grünen Europafraktion (GRÜNE/EFA) im Ausschuss für Regionale Entwicklung (REGI).

Von Antje Bernstein