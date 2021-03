Rostock

Am Samstag wurde auf dem Neuen Markt in Rostock erneut gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Unter dem Motto „Ein Jahr Lockdown-Politik: Es reicht!“ kamen in zeitlichen Abständen 820 Demonstranten vor dem Rathaus zusammen. Im Vorfeld hatte es drei Auto-Korsos gegeben. Rund 200 Einsatzkräfte der Polizei begleiteten die Kundgebung und separierten die Aufzüge. „Wir achten auf die nötigen Abstände und das Tragen einer Maske“, sagt Polizei-Sprecherin Sarah Schüler. Die Demonstration verläuft friedlich und ohne Zwischenfälle. „Es gab keine nennenswerten Gegendemonstrationen“, so Schüler.

Deutschlandflaggen und bunte Fahnen wehen in der Luft. Pünktlich zum Beginn der angekündigten Demonstration scheint die Sonne auf dem Neuen Markt. Schriftzüge wie „Merkel quält Kinder“, „Schluss mit Bevormundung“, „Stoppt die Test-Tortur“ und „Was tun wir den Kindern an“ wippen über den Köpfen der Teilnehmer. Wörter wie „Diktatur“ und „Menschenwürde“ sind auf den Westen und Masken vieler Teilnehmer zu lesen. Jazz-Musiker Michael Bublé tönt durch die Lautsprecher. Viele Menschen tragen keine Masken.

Mehr als 800 Teilnehmer trafen sich am Sonnabend in Rostock zum Protest gegen Corona-Maßnahmen. Quelle: Frank Hormann

Wer verstehen möchte, warum am Samstag vor dem Rostocker Rathaus demonstriert wird, fragt am besten die Teilnehmer. Zwei Damen entgegen auf Nachfrage, dass sie „gar nichts mehr“ sagen werden. Schweigen auf einer Demo? Sie fühlen sich angegriffen von der Presse, missverstanden, wollen „in Ruhe gelassen“ werden. Unsachlicher wird ein Mann hinter ihnen: „Sie drucken nur Lügen. Was sie machen, ist Scheiße. Wollen Sie uns wieder als rechtsradikale Nazis diffamieren?“ Ein anderer Demonstrant, der ebenfalls anonym bleiben möchte, sagt: „Wir stehen hier für die Freiheit. Damit ist alles gesagt.“

Todeszahlen seien Demografie – kein Corona

Er meine die Freiheit, keine Maske zu tragen, die Freiheit, sich in der Bundesrepublik frei bewegen zu dürfen. Eine Maske sei für den Mann mittleren Alters ein Eingriff in die Menschenwürde. „Man schaue sich mit dem Ding nur im Spiegel an“, sagt er kopfschüttelnd. Das Corona-Virus, sagt der Teilnehmer, gebe es nicht, es sei „nur auf chinesischen Servern existent“. Alte Menschen wären eh gestorben, das sei Demografie, aber nicht Corona. Impfen lassen würde sich der Mann nicht. Die Grippe-Impfung habe er sich allerdings geben lassen.

„Es gibt Länder, die es besser machen“

Hanna (21) und Johann (36) haben eine differenziertere Meinung zur Corona-Politik. Das Paar sei für eine „Strategie, die Menschen schützt“, aber „auch Kultur, kleine Unternehmen und das Recht auf Selbstbestimmung nicht vergisst“. Hannas Eltern seien Schauspieler. Eine Berufsgruppe, die von der Corona-Pandemie stark betroffen sei. Johann sagt, nicht alle Maßnahmen seien nachvollziehbar. „Pauschalverbote für Berufsgruppen ohne wirklich zugängliche Rettungspakete finde ich falsch. Wir sind keine generellen Corona-Gegner, aber die Art und Weise stört. Es gibt Länder, die es besser machen“, so der 36-jährige Firmeninhaber.

Eröffnet wird die Demonstration von Jens aus Thüringen. Jens ruft in die Lautsprecher, dass er froh sei, dass so viele Menschen gekommen sind. Im Anschluss sagt er, er könne keine Pandemie erkennen. Der Lockdown habe die Wirtschaft „auf null gefahren“, das Finanzsystem sei dabei, zu kollabieren. Das führe zu Spannungen in der Bevölkerung. Für Jens führe es zu „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“. Im Auditorium werde zeitgleich für Frieden und eine gewaltfreie Lösung geworben.

Verfahren wegen fehlender Masken eingeleitet

Neben Rostock wurde am Samstag auch in Schwerin und Greifswald unter dem gleichen Motto protestiert. Die Demonstration in der Hansestadt war allerdings die größte Menschenansammlung. Gegen eine Reihe von Demonstrationsteilnehmern wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Hauptgrund sei das Nichttragen von Schutzmasken gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Initiatoren waren zuvor mit dem Versuch gescheitert, per Eilantrag die von der Stadt Rostock angeordneten Auflagen zum Tragen von Masken und zum Führen einer Teilnehmerliste aussetzen zu lassen. Das Verwaltungsgericht Schwerin lehnte dies ab.

Zur Galerie 820 Demonstranten nahmen in Rostock an der Demo unter dem Titel „Ein Jahr Lockdown-Politik – Es reicht!“ teil.

Von Lea-Marie Kenzler