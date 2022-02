Rostock

Erneut gingen in Rostock wieder mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Anders als in den Vorwochen fanden diesmal drei dezentrale Proteste in der Südstadt, Dierkow und Lütten Klein statt. Bei einer Gegenveranstaltung der SPD auf dem Neuen Markt nahmen schätzungsweise 100 Personen teil.

Die vierköpfige Familie Sprengel aus Laage gehörte zu den Gegendemonstranten am Rathaus. „Wir sind das dritte Mal hier“, sagt Janine Sprengel (36). Sie arbeite als Pflegerin bei einem ambulanten Dienst, schon daher sei es ihr wichtig, dass sich alle Leute impfen lassen. Meldungen, nach denen Rechte versuchen, die Corona-Proteste zu unterwandern, motivieren sie zusätzlich. „Nazis gehen gar nicht“, sagt sie. Sohn Florestan (7) stolzierte mit selbst gemaltem und beleuchtetem Schild über den Platz, mit dem er sich bei allen Ordnungshütern für deren Arbeit bedankt. „Polizei, ich danke euch“, war darauf zu lesen.

Mehr zum Thema: Liveticker von den Corona-Demos in vielen Städten von MV

Familie Sprengel aus Laage bei der Gegendemonstration der SPD auf dem Neuen Markt in Rostock, 14. Februar 2022. Mutter Janine Sprengel (zweite von links), Sohn Florestan (7, mit Plakat) Quelle: Gerald Kleine Wördemann

In der Kröpeliner Straße sicherte ein massives Polizeiaufgebot alle Zufahrtsstraßen, falls es wie in der Vorwoche zu unangemeldeten „Spaziergänger“-Aktionen kommen sollte. Das eigentliche Geschehen fand allerdings andernorts statt – in Dierkow demonstrierten laut Polizei 70 Personen gegen die Corona-Maßnahmen, in Lütten Klein 150.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Südstadt waren 400 Leute unterwegs. Nach einer Kundgebung am Südring gegenüber vom Südstadt-Center leitete die Polizei den Demozug durch die Joachim-Jungius- und Max-von-der-Laue-Straße. Die Protestierer zogen mit lauten Rufen, Rasseln und Trillerpfeifen durchs Viertel, vorbei an Studentenwohnheimen. Dem Appell „Schließt euch an“ kam, soweit zu sehen war, kaum jemand nach. Bewohner hissten in einem Fenster eine Antifa-Fahne.

Demonstranten halten Corona-Virus nicht für tödlich

Bei der Abschlusskundgebung am Südring herrschte gut eine Stunde später ausgelassene Volksfeststimmung. Leute tanzten zu „Oh, wie ist das schön“, einige Autos hupten auf der gesperrten Kreuzung zustimmend, Fahrer zeigten „Daumen hoch“. Ein Redner sagte, man werde so lange friedlich weiter demonstrieren, bis bewiesen sei, dass das Corona-Virus tödlich ist. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag bundesweit 42 neue Corona-Todesfälle.

Bilanz der Polizei von allen drei Veranstaltungen: Zwei Strafanzeigen wegen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamte und wegen des Verwendens von „Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“.

Von Gerald Kleine Wördemann