Rostock

Flaschenwürfe, Böller, Schusswaffen – die Corona-Demo in Rostock hat für viel Ärger gesorgt. Am 17. Januar kam es zu verletzten Demonstrationsteilnehmern und Polizisten, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Behörden beraten über die Frage: Sollten die Corona-Demos in Rostock weiter stattfinden dürfen? 

Bei einer Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG zum Thema, ob die Corona-Demos in Rostock weiterhin stattfinden dürfen sollten, haben 3450 Teilnehmer abgestimmt. 82,5 Prozent der Umfrageteilnehmer befürworten weitere Corona-Demos in Rostock, um auch weiterhin Kritik gegen die vorherrschenden Maßnahmen üben zu können. Lediglich 16,9 Prozent stimmten gegen weitere Corona-Demos in der Hansestadt. 0,6 Prozent enthielten sich einer klaren Position. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Weitere Demonstrationszüge sind bereits angemeldet, die Stadt berät derzeit noch über deren Umsetzung. Mit Hinblick auf das Pandemiegeschehen und einer Gefährdungsbeurteilung der Sicherheitsbehörden wird von der städtischen Versammlungsbehörde die Lage immer wieder neu beurteilt und entschieden.

Rostocks OB Claus Ruhe Madsen bei OZ live über ein mögliches Demo-Verbot:

Von Caroline Bothe