Rostock

Ohne seine gelbe Jacke mit den darauf geschriebenen Protest-Slogans gegen die Corona-Maßnahmen ist Jens Kaufmann zunächst kaum wiederzuerkennen. Er trägt Jeans, Pullover und eine Sonnenbrille in den Haaren. Es ist einer der wenige Sonnentage im Januar, Kaufmann steht auf dem Parkplatz der OZ, er ist für ein Gespräch mit Journalisten gekommen. Für einen Augenblick wirkt er wie der Unternehmer, der er einmal war und als den ihn manche Menschen in Rostock kannten.

Mittlerweile ist der Name Jens Kaufmann wohl den meisten Rostockern ein Begriff. Allerdings nicht als Geschäftsmann, sondern als Anmelder und Organisator der bis heute größten Corona-Demos in Mecklenburg-Vorpommern mit mehreren tausend Teilnehmern. Mit seiner gelben Jacke und Megafon stand er an diesen Abenden in der ersten Reihe. Maskenpflicht, Impfen, die von ihm so wahrgenommene Ignoranz der Politiker – das sind einige seiner Themen.

Von seinen Anhängern wird Jens Kaufmann gefeiert, die Behörden haben ein Problem mit ihm. Mittlerweile darf er keine Kundgebungen mehr anmelden, mehrere Veranstaltungen wurden untersagt. Wer ist der Mann, der das Rostocker Rathaus gegen sich aufgebracht hat, der aber für sich in Anspruch nimmt, nur seine Meinung sagen zu wollen?

Erfinder der Rostocker Schlemmercard

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat die OZ ein Interview mit Jens Kaufmann geführt. Es kam nach einigem Hin und Her zustande und dauerte etwa zwei Stunden. Wir wollten verstehen, was Menschen wie ihn auf die Straße gebracht hat. Nach dem Interview hat sich Jens Kaufmann gegen eine Autorisierung seiner Zitate entschieden, weshalb wir sie hier nicht verwenden werden. Dennoch lässt sich aus den Begegnungen mit ihm, aus seinen vielen Nachrichten sowie aus Gesprächen mit Menschen, die direkt mit ihm zu tun haben, ein Einblick in seine Welt gewinnen.

Jens Kaufmann ist 55 Jahre alt, Familienvater und lebt im Landkreis Rostock, direkt an der Grenze zur Hansestadt. Der Mann hat sich 2002 die sogenannte Schlemmercard ausgedacht und mit seinem Unternehmen Image Card Rostock vermarktet. Dahinter steckte eine Art Rabattsystem, bei dem man in teilnehmenden Restaurants vergünstigte Gerichte bekommen konnte.

Jens Kaufmann wirbt im Jahr 2018 für sein Unternehmen bei der OZ. Quelle: Christine Borgwald

Vorher verdiente der Unternehmer sein Geld mit dem Vertrieb von speziellen Visiten- und Geschäftskarten, Taschenkalendern im Scheckkartenformat, Stempeln und Briefbögen sowie Aufklebern und Schildern. Die OZ veröffentlichte im Januar 2007 einen Artikel über ihn mit dem Titel „Kaufmann durch und durch“. Das Bild dazu zeigt einen lächelnden Menschen in schwarzem Anzug und bunter Krawatte.

2007 erscheint in der OZ ein Artikel über Jens Kaufmann und seine Aktion „Rostock a la Card“. Quelle: Holmer Storm

März 2020

Der Lockdown und die beginnende Pandemie treffen Jens Kaufmann hart. Sein Geschäft bricht mit einem Mal weg. Der Bruch ist auf seiner Facebookseite gut nachzuvollziehen. Statt unverfänglicher Gute-Laune-Posts zeigt er sich dort plötzlich in seiner gelben Protestjacke.

Kaufmann beginnt damit – wie er es nennt –, Fragen zu stellen. Er schreibt E-Mails ans RKI, die Leopoldina, den Bundestag und viele weitere Institutionen, die die Nachrichten bestimmen. Mal mehrere Seiten lang, mal nur ein paar Wörter, Großbuchstaben, Ausrufezeichen, nicht selten alles wild durcheinander. Der Ton ist fordernd und vorwurfsvoll zugleich. Es sind bis heute hunderte Mails. Zum Schluss steht: „Der Mensch Jens Kaufmann“. Es wurmt ihn sehr, dass kaum jemand zurückschreibt. Er beginnt damit, auf der Straße zu demonstrieren. Mit gelber Jacke und Megafon in Rostock, meist alleine, manchmal sind ein paar Bekannte dabei.

Kaufmann ist seine Familie wichtig, das ist ihm anzumerken, sie ist ihm ein wichtiger Antrieb und Motivation. Sprechen will er jedoch nicht über sie. Fragt man ihn, wie seine Angehörigen finden, was er macht, wird er laut und wütend.

13. Januar 2022

Vor dem Rostocker Rathaus findet eine weitere Corona-Demo statt. Jens Kaufmann steht dort gemeinsam mit etwa 30 Leuten. Viele haben Protest-Plakate dabei. Umgeben sind sie von etlichen Beamten in Polizeifahrzeugen. Kaufmann bezeichnet sie als „Mitmenschen in Uniform“. Er glaubt, sie seien so wie er Opfer eines Staats, der sie zwingt, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Kaufmann hält an diesem Tag die Rede, die er in großen Teilen eigentlich fast immer hält. Manches darin ist Teil der öffentlichen Debatte – etwa der Umstand, dass Kinder im Unterricht Maske tragen müssen, Erwachsene im Restaurant sie aber abnehmen dürfen. Auch die Kritik an der Politik, die beim Impfen immer von Freiwilligkeit geredet hatte, nun aber eine Pflicht forciert, ist nachvollziehbar.

Und dann sind da noch die Thesen, die man Verschwörungstheorien oder Fake News zurechnen muss. Vieles davon kursiert im Internet und ist falsch. Es haben sich Faktencheck-Teams großer seriöser Medien damit beschäftigt (nachzulesen hier und hier). Stellt man seine Aussagen in Zweifel, reagiert Kaufmann laut und aufgebracht. Er stelle nur Fragen.

Mitten in der Rede herrscht plötzlich Aufregung bei der Demo. Steffen Bockhahn (Linke), der Sozialsenator der Hansestadt, will gerade das Rathaus verlassen, als die Demonstranten ihn entdecken. Kaufmann ruft durchs Megafon, fordert Bockhahn mehrfach und mit lauter Stimme auf, zu ihm zu kommen, mit ihm zu reden. Bockhahn geht einfach weiter.

Kaufmann wird noch tagelang in seinen E-Mails schäumen vor Wut, ignoriert worden zu sein. Mal wieder. Ob er glaubt, dass er bei seinem Wunsch nach Dialog den richtigen Ton trifft, haben wir ihn gefragt. Er hat seine Antwort, so wie alle anderen, nicht autorisiert. Nur so viel: Die Probleme sieht er eher bei anderen.

Kaufmanns Hauptanliegen ist nämlich gar nicht, wie man vermuten könnte, das Ende aller Corona-Maßnahmen. Er fordert stattdessen bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit eine Bürgerfragerunde mit Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Und zwar keine kleine Runde, sondern das große Besteck: Er wünscht sich die Stadthalle. Alle Leute mit Interesse sollen kommen können. Es gibt einen Moment im OZ-Interview, da scheint sich Kaufmann dort auf der großen Bühne zu fühlen. Minutenlang redet er zum OB und nicht zu den Journalisten.

17. Januar 2022

Mehrere tausend Menschen haben sich auf der August-Bebel-Straße versammelt. Sie sind getaucht in das blaue Licht von dutzenden Polizeiwagen. Die große Bühne ist plötzlich da, aber nicht so, wie Jens Kaufmann sie sich gewünscht hat. Der Umzug kann nicht starten, die Stimmung ist aufgeheizt. Schließlich setzt die Polizei Pfefferspray ein, es gibt mehrere verletzte Polizisten, bis in die Nacht werden Personalien von Demonstranten aufgenommen. Hansa-Hooligans und einige Anhänger der rechten Szene sind dabei.

Es ist eine Schlüsselszene, die das zumindest vorzeitige Ende der größten Corona-Demos in MV bedeutet. Die Rostocker Behörden werfen Kaufmann vor, sich immer wieder nicht an die verabredeten Auflagen zu halten. Sie sind der Ansicht, ohne Masken ginge es in dieser Phase der Pandemie bei solch einer großen Demo nicht, auch wenn sie im Freien stattfindet. Im Vorlauf solcher Veranstaltungen finden sogenannte Kooperationsgespräche zwischen Anmelder und Behörden statt. Dort werden grundlegende Abläufe besprochen. Aus Gesprächen mit beiden Seiten lässt sich schließen, dass diese Treffen nicht einfach sind. Kaufmann sagt, die Auflagen, wie die Maskenpflicht, seien unerfüllbar und dienten nur dem Zweck, den Zulauf zu den Demos einzudämmen.

Ob das nun stimmt oder nicht: Am darauffolgenden Montag kommen nur noch einige hundert Menschen zum Rostocker Corona-Protest. Wieder beginnt die Veranstaltung nicht, wieder soll sich Kaufmann nicht an die Vorgaben gehalten haben. Er entgegnet, die Auflagen seien nicht für ihn vertretbar gewesen. Danach wird Kaufmann nicht mehr in verantwortungsvoller Rolle bei Demos zugelassen, seine Veranstaltungen untersagt. Das Verwaltungsgericht Schwerin bestätigt die Entscheidung. Begründung: Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Die nächsthöhere Instanz, das Oberverwaltungsgericht, teilt am Dienstag mit, dass keine weitere Beschwerde vorliegt.

Der Montag eine Woche später findet erstmals seit langem ohne große Corona-Demos in Rostock statt. Kaufmann bezeichnet das Verbot öffentlich „als die größte Enttäuschung seines Lebens“. Aufhören will er aber nicht. Er setzt sich an den Computer und schreibt die nächste Mail.

Von Alexander Müller