Dummerstorf/Broderstorf

Das Gesundheitsamt hat wegen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus eine Quarantäne über Schüler und Lehrer der Grundschule Dummerstorf bei Rostock und eine Kindertagesstätte in Broderstorf verhängt. Das teilte die Behörde am Mittwochabend mit. Die Anordnung gilt für alle Schüler der Klassenstufen 1 bis 3, das pädagogische Personal und weitere technische Beschäftigte bis einschließlich 5. Februar.

Zudem ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne für die Kita „ Kinderland“ Auf der Tenne e.V. in Broderstorf bis einschließlich 8. Februar an. Betroffen sind alle Kinder und Beschäftigte, die am Montag in der Einrichtung waren. Grund ist ein bestätigter Covid 19-Fall.

Von OZ