Corona-Epidemie: Schulen schließen auch in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin

Wegen der Coronavirus-Epidemie bleiben von Montag an auch in Mecklenburg-Vorpommern Schulen und Kitas flächendeckend geschlossen. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Samstag am Rande einer Sondersitzung ihres Kabinetts in Schwerin mit.

Die Landesregierung in Schwerin folgt damit den Entscheidungen anderer Bundesländer.

Mehr in Kürze

Lesen Sie auch

Von RND/dpa