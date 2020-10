Corona-Experte Reisinger aus Rostock: „Die zweite Welle ist da“

Rostock

Die Zahl der Infektionen mit dem Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 steigt in MV sprunghaft an. Allein in den vergangenen vier Tagen hat es nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) 91 neue Fälle im Land gegeben. Nachdem die Behörden bereits am Freitag 43 Infektionen gemeldet hatten, stieg die Zahl am Montag nochmals leicht auf 48. Bezogen auf die vergangenen sieben Tage kamen zu den bisherigen 1295 Corona-Fällen landesweit 128 hinzu.

Damit hat die Ausbreitung der Pandemie in MV ein Tempo wie zu den Hochzeiten der ersten Welle erreicht. Seinerzeit waren am 27. März mit 48 neuen Ansteckungen an einem Tag und am 31. März (46) die höchsten Werte bestätigt worden. „Die zweite Welle ist da“, warnt der Rostocker Corona-Experte, Professor Emil Reisinger.

Anzeige

Lesen Sie auch: Risikogebiete in Berlin: Müssen Urlauber aus der Hauptstadt bald auch in MV in Quarantäne?

Umfrage: Ist es richtig, dass weiterhin alle Berliner nach MV reisen dürfen?

Kommentar: Risikogebiete in Berlin: Mecklenburg-Vorpommerns besonnener Umgang ist der bessere Weg

Ampel springt in zwei Kreisen auf Gelb

In den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Mecklenburgische Seenplatte ist die Corona-Warnampel für die Sieben-Tages-Inzidenz inzwischen von Grün auf Gelb gesprungen, nachdem dort in den vergangenen sieben Tagen im Durchschnitt 13,9 (Seenplatte) beziehungsweise 15,3 ( Nordwestmecklenburg) Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gemeldet worden waren. Ab einem Wert von 50 würde die Ampel auf Rot springen und der betroffene Landkreis zum Risikogebiet erklärt werden.

Angesichts der zunehmenden Infektionsgeschwindigkeit rät Reisinger dringend dazu, sich jetzt gegen eine normale Grippe impfen zu lassen. Während der Großteil der Gesundheitsämter eine entsprechende Kampagne erst nach den Herbstferien starten will, bieten viele Hausärzte die Grippeschutzimpfung bereits an. Reisinger: „Wer keine Grippe bekommt, kann auch nicht irrtümlich als Corona-Fall eingestuft werden.“ Zudem würden Co-Infektionen verhindert werden, also eine Ansteckung mit Grippe- und Coronaviren. Reisinger: „Damit wird eine unter diesen Bedingungen höhere Sterblichkeit verhindert.“ Der Mediziner mahnt an, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen – „aus Verantwortung anderen gegenüber. Dann kriegen wir das auch in den Griff.“

MV steht Berlinern weiter offen

Das Gesundheitsministerium führt die vergleichsweise hohe Fallzahl vom Freitag auf verschiedene Ausbrüche nach Familienfeiern sowie auf Reiserückkehrer aus anderen Staaten, aber auch Bundesländern zurück. Wie Lagus-Sprecherin Anja Neutzling sagt, seien unter den weiteren Fällen vom Wochenende auch Kontaktpersonen der am Freitag positiv getesteten Menschen.

Ungeachtet der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen in den Berliner Stadtbezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg bleibt MV für alle Besucher aus der Bundeshauptstadt uneingeschränkt offen. Der Landesregierung zufolge werde Berlin bei der Risikobewertung weiterhin als Ganzes betrachtet. Andere Bundesländer, wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, stufen die vier betroffenen Berliner Stadtteile dagegen als Risikogebiet ein.

Von Benjamin Fischer