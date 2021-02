Corona-Experte Reisinger aus Rostock: „Wir erwarten weiter hohe Zahl von Covid-19-Toten“

Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales für MV mit 26 Toten die höchste Zahl an Covid-19-Opfern an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie. Laut Emil Reisinger, Tropenmediziner aus Rostock, müssen wir weiter mit einer hohen Zahl an Toten rechnen.