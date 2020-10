Rostock

Ist das Rostocker Gesundheitsamt überfordert? Oder ist die Hansestadt mit ihren Testkapazitäten bereits am Limit? Gleich aus drei Schulen in Rostock werden aktuell Corona-Infektionen gemeldet.

Und vor allem an der privaten Werkstattschule in der Südstadt sorgt das Agieren des Amtes für mehr und mehr Unverständnis: Denn obwohl dort bereits vor einer Woche ein erster Fall gemeldet wurde, wurden die Mitschüler bisher nicht getestet. Viele Eltern sind entsetzt, haben sich beim Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen beschwert.

Anzeige

An der Werkstattschule in Rostock sollen erst eine Woche nach dem Bekanntwerden eines Coronafalls die Mitschüler getestet werden. Quelle: OVE ARSCHOLL

Eltern kritisieren Gesundheitsamt

Bereits am Freitag erhielten die Eltern der Werkstattschule eine E-Mail von den Leiterinnen der Grundschule und der Sekundarstufe. Inhalt: Die geplanten Tests bei den Mitschülern und Lehrern des infizierten Kindes seien erneut verschoben worden – auf Dienstag. Frühestens in der zweiten Wochenhälfte sei mit Ergebnissen zu rechen. Solange müssten die siebten und achten Klassen weiterhin daheim bleiben. Im so genannten Distanzunterricht. Und: Während des gesamten Schulalltages gelte weiterhin eine Maskenpflicht – außer im Sportunterricht und auf dem Schulhof.

Lesen Sie auch: Corona-Party in Güstrow eskaliert: Geburtstagskind (18) droht ein Mega-Bußgeld

Dass die Mitschüler eine Woche daheim bleiben müssen und es so lange dauert, bis sie getestet werden können – viele Eltern haben dafür kein Verständnis. „Wir sind, ehrlich gesagt, ziemlich entsetzt wie dieser Fall gehandhabt wird“, schreiben Ulrike und Ronald Lieske in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Es ist aus unserer Sicht absolut fahrlässig, dass es nach dem Auftreten des Corona-Falls eineinhalb Wochen dauert, bis Lehrer und Mitschüler getestet werden.“

Ihre Sorge: Sollte sich das Virus wirklich in der Schule übertragen haben, hat es bis dahin schon längst weite Kreise gezogen. „Wenn das Testen schon bei den derzeit noch relativ niedrigen Fallzahlen in Rostock ein Problem ist, möchten wir uns nicht ausmalen, was passiert, wenn sich die Zahlen weiter erhöhen.“ Nach OZ-Informationen hat es mehrere solcher Beschwerde-E-Mails an die Stadt gegeben.

Lesen Sie auch:

Corona in MV: Infektionszahlen nehmen landesweit zu

Corona in MV: So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in den Städten und Landkreisen

Liveblog zur Corona-Situation in MV: Die Lage am Montag

Keine Antworten aus dem Amt

Seit Tagen häufen sich Klagen, dass Rostocks Gesundheitsamt kaum noch zu erreichen ist – für Menschen in Quarantäne, aber auch für Schulen, an denen es Fälle gibt. Warum die Werkstattschüler erst nach einer Woche getestet werden – Stadtsprecherin Kerstin Kanaa bleibt eine Antwort auf diese Frage schuldig.

Intern heißt es jedoch bereits, dass die Test-Kapazitäten in Rostock nicht mehr ausreichen. Bereits vergangene Woche hatte OB Madsen angekündigt, in der Hansemesse in Schmarl ein zweites Testzentrum einrichten zu wollen – insbesondere für den Fall, dass nach Ausbrüchen an einer Schule viele Menschen zeitgleich getestet werden müssen. Einziger positiver Nebeneffekt der mutmaßlichen Test-Engpässe: Nach einer Woche in Quasi-Quarantäne müssen die Werkstattschüler nur noch ein Mal getestet werden. Ist dieser Abstrich negativ, kann der Unterricht für alle weitergehen.

Auch an der Paul-Friedrich-Scheel-Schule gibt es nun einen Coronafall. Quelle: OVE ARSCHOLL

Neue Fälle an zwei Schulen

Unterdessen wurden am Montag Corona-Fälle an zwei weiteren Schulen bekannt: „An der Paul-Friedrich-Scheel-Schule wurden zwei zweite Klassen in Quarantäne gesetzt, da ein Kind positiv getestet wurde“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Das Kind hat sich höchstwahrscheinlich in der eigenen Familie angesteckt. Die Schulleiterin der Scheel-Schule hatte erst vor einigen Wochen für Aufsehen gesorgt: Bei einer Demo gegen die Corona-Regeln hielt sie ein Plädoyer dafür, Kindern weniger Einschränkungen aufzuerlegen und ihr Wohl nicht zu gefährden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch an der Don-Bosco-Schule gibt es eine erste Infektion – bei einem Schüler der Oberstufe. „Wir sind am Freitag darüber informiert worden, haben bereits am Sonnabend die Lehrer getestet“, sagt Schulleiter Gert Mengel. Am Montag wurden dann die Schüler routinemäßig getestet: Die katholische Privatschule testet zusammen mit der Rostocker Firma Centogene freiwillig seit den Sommeferien alle Schüler. „Das kommt uns nun zu Gute“, sagt Mengel. Test-Engpässe – nicht an der Don-Bosco-Schule. Mit dem Gesundheitsamt hatte er am Wochenende Kontakt: „Die haben unsere Strategie nochmals abgesegnet.“

Am Donnerstag sollen die Schüler der Oberstufe erneut getestet werden. Mengel: „Wenn alle Test negativ sind, kann über weiteren Präsenzunterricht entschieden werden.“ Schüler, die über Symptome klagen, müssen allerdings sofort zu Arzt.

Am Innerstädtischen Gymnasium ist der Corona-Alarm hingegen beendet: Die Schüler der siebten Klassen dürfen in den Unterricht zurückkehren, heißt es aus dem Rathaus.

Von Andreas Meyer