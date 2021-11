Warnemünde

Die Tagesordnung war voll, der Tagungsraum auch: Bei der Warnemünder Ortsbeiratssitzung vom 9. November ging es zur Sache, nicht nur thematisch, sondern auch pandemisch. Wenige Tage nach der Sitzung erhielten die Teilnehmer nämlich Anrufe von der Stadt. Besuchende und Teilnehmende seien positiv getestet worden.

Saisonauswertung, Mühlenstraße, Veranda-Streit und Co.: Die Ortsbeiratssitzung im Tagungsraum Bornholm des Warnemünder Technologiezentrums hatte viel Zündstoff zu bieten. Dementsprechend lang dauerte die Sitzung: Nach über drei Stunden wurde sie beendet. Doch einige Besucher brachten im Anschluss nicht nur neue Erkenntnisse, sondern womöglich auch das Virus mit nach Hause.

Positive Fälle nach der Sitzung

„Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass es einen positiven Corona-Fall gegeben hat“, sagte eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung den Teilnehmenden zwei Tage später per Telefon. Es wurde freundlich darum gebeten, Symptome zu beobachten, große Menschenmassen zu meiden und sich gegebenenfalls testen zu lassen. „Ich bin im Anschluss nicht zu der Veranstaltung anlässlich des Volkstrauertages gegangen“, sagt etwa der Ortsbeiratsvorsitzende Wolfgang Nitzsche (Die Linke), der keine Symptome entwickelt habe.

Nach OZ-Informationen waren eine Ortsamtsmitarbeiterin und Beiratsmitglied Sven Klüsener (SPD) zum Zeitpunkt der Sitzung mit dem Corona-Virus infiziert. Außerdem war wenige Tage später der ehemalige Ortsbeiratsvorsitzende und Gast der Veranstaltung, Alexander Prechtel, corona-positiv. „Nachdem ich von Corona-Fällen gehört hatte, habe ich mich testen lassen und so von meiner Infektion erfahren“, sagt er. Dank zweifacher Impfung sei sein Krankheitsverlauf symptomlos geblieben. „Ich hoffe, dass ich bald aus der Quarantäne kann.“

Diffuses Infektionsgeschehen

Ihm sei bereits im Vorfeld der Sitzung aufgefallen, dass eine Ortsamtsmitarbeiterin Symptome gezeigt hatte. „Ich habe daraufhin bereits versucht, Abstand zu halten.“ Ob es die Sitzung war, in der er sich infiziert hat, könne er nicht sagen. „Ich hatte viele Termine zu dieser Zeit.“

Laut Stadtverwaltung haben 50 Personen an der Sitzung teilgenommen, lediglich 14 waren per Luca-App eingeloggt. Doch statt von dreien, wisse die Stadt nur von zwei positiven Corona-Fällen im Zusammenhang mit der Sitzung. Ob man davon ausgeht, dass sich während der Sitzung mehr Menschen infiziert haben? „Aufgrund des in der Stadt vorherrschenden diffusen Infektionsgeschehens lässt sich keine Aussage treffen“, heißt es aus der Pressestelle.

Digitaler Ortsbeirat?

Besonders pikant: Während der Sitzung – beim Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anregungen der Einwohnerinnen und Einwohner“ – meldete sich Anwohnerin Sylvia Kohlmann zu Wort. Sie wollte einen Antrag stellen und damit dafür sorgen, dass man an der Sitzung auch digital teilnehmen kann.

„Im Jahr 2021 muss es doch möglich sein, sich auch digital einzubringen“, lautete ihr Appell. Die Stadtverwaltung hatte vor Monaten eine digitale Sitzungsdurchführung im Rostocker Rathaus sogar angeboten. Die Bürgerschaft forderte die Ortsbeiräte auf, Stellung zu beziehen. Das Warnemünder Gremium entschied sich damals für die Form einer Präsenzveranstaltung – auch, um nicht im Rathaus, sondern in Warnemünde tagen zu können.

Ein falsches Signal?

Dennoch: Laut Sylvia Kohlmann müsse doch auch ein Technologiezentrum entsprechende Rahmenbedingungen für eine hybride Veranstaltungsdurchführung bieten können. Doch das Ortsamt argumentierte, dass man dort nur Gast, eine derartige technische Umsetzung nicht möglich sei. „Die hybride Form müssten wir im Rathaus durchführen“, sagte Wolfgang Nitzsche.

Laut Kohlmann sende man damit ein falsches Signal und werde seiner Vorbildfunktion nicht gerecht. „Wir wollen Smart-City oder Smile-City sein und dann können wir sowas hier nicht ermöglichen? Das finde ich als Unternehmerin und Anwohnerin sehr, sehr traurig“, sagte sie. Als sie zwei Tage später den Anruf von der Stadtverwaltung erhielt, fühlte sie sich zusätzlich bestätigt. „Das zeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, ein solches Angebot zu schaffen.“

Technologiepark bietet Technik

Petra Ludwig, Geschäftsführerin des Technologiezentrums, sieht da übrigens überhaupt kein Problem: „Wir haben natürlich alle technischen Voraussetzungen. Wir absolvieren das täglich in unterschiedlichster Form.“ Sollte der Ortsbeirat Willens sein, könne man eine Lösung finden. „Unsere Mitarbeiter kennen sich gut aus und können die Mitglieder in die Technik unseres Hauses einweisen.“

Von Moritz Naumann