Corona-Fall: Alle Kinder einer Kita und eines Horts in Gelbensande in Quarantäne

Gelbensande

Wegen eines Covid-19-Falls müssen in Gelbensande ( Landkreis Rostock) alle Kinder einer Kita und eines dazugehörigen Horts in Quarantäne. Insgesamt 41 Kitakinder, 17 Krippenkinder, 19 Hortkinder, elf Erzieherinnen und Erzieher und das technische Personal müssten bis zum Ablauf des 18. Dezembers zuhause bleiben, teilte der Landkreis am Dienstagabend mit. Eltern und Geschwister könnten am normalen Leben teilnehmen, solange sie selbst und ihr unter Quarantäne gestelltes Kind symptomfrei sind. In der Kita, der Krippe und dem Hort waren keine getrennten Gruppen gebildet worden, weswegen der Landkreis die Quarantäne nach einem Corona-Fall anordnete.

Von RND/dpa