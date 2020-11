Güstrow

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat die Fritz-Reuter-Grundschule in Güstrow geschlossen. Wegen eines Corona-Falls sind sämtliche Schüler, deren Lehrer sowie weitere Beschäftigte bis zum Ablauf des 27. November in Quarantäne.

Der Infektionsweg ist laut Landkreis bekannt. Getestet wird, wer in der Quarantäne symptomatisch wird. Eine Freitestung ist nicht möglich. Eltern und Geschwister der Schüler und Angehörige der betroffenen Erwachsenen können weiter am normalen Leben teilnehmen, solange sie selbst und die in Quarantäne befindlichen Personen symptomfrei sind.

Von OZ