Rostock

Extra-Schicht für die Mitarbeiter des mobilen Testzentrums: Nach der Corona-Infektion einer Schülerin der Krusensternschule in Schmarl wurden am Donnerstag mehr als 100 Kontaktpersonen im Rostocker Gesundheitsamt auf eine mögliche Covid-Erkrankung getestet. Auffällig: „Von den Schülern haben wir die meisten erreicht. Bei den Lehrern allerdings nicht – da waren offenbar einige verreist“, sagt Markus Schwarz. Konkrete Zahlen, wie viele Personen bei den Abstrich-Tests fehlten, will der Leiter des Rostocker Gesundheitsamtes nicht nennen.

Dass in MV gerade Herbstferien sind, hätte die Benachrichtigung der möglichen Kontaktpersonen erschwert. Bei der Nachverfolgung hätte auch die Schule eine wichtige Rolle gespielt und mit Listen geholfen. „Nach unserem Kenntnisstand war die betroffene Schülerin am 28. September das letzte Mal in der Schule“, so Schwarz. Das bedeute, dass am kommenden Montag die für eine mögliche Corona-Erkrankung bedeutende Inkubationszeit von 14 Tagen, also die Ansteckungsfrist, sowieso abläuft.

Ob die Krusensternschule am Montag aber wie gewohnt öffnen kann, stand Donnerstagabend noch nicht fest. „Eine Entscheidung darüber können wir erst am Freitag treffen, wenn die Testergebnisse vorliegen“, so der Amtsleiter.

Nicht erreichte Lehrer stellen Restrisiko dar

Entscheidend sei auch, wie es den Lehrern geht, die bisher nicht erreicht werden konnten – bei diesen Fällen bestünde ein Restrisiko. Haben die Pädagogen in den Ferien Krankheitssymptome gezeigt, dürften sie am Montag aber sowieso nicht zum Unterricht erscheinen. Denn genau wie die Eltern der Schüler, müssten auch die Lehrer bescheinigen, dass sie nach eigenem Ermessen gesund sind.

Was die Arbeit für das Gesundheitsamt erschwert: Sollten bei den Tests oder unter den Lehrern weitere positive Ergebnisse auftauchen, müsste erst einmal herausgefunden werden, „ob die Infektion im Zusammenhang mit der Indexperson, also der Schülerin, steht“, so Markus Schwarz. Schließlich sei es durch die Ferien auch möglich, sich woanders angesteckt zu haben.

Ziel der anstehenden Entscheidungen sei es in jedem Fall, „den Schulbetrieb so störungsfrei wie möglich beginnen lassen zu können “, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes. „Bildung ist ein hohes Gut und wir wissen ja mittlerweile, dass Schulen eher nicht der Treiber der Infektion sind, sondern Familienfeiern und Reiserückkehrer“, sagt er. Gerade letztere Gruppe könnte nun auch in der Hansestadt wieder zu einem Anstieg der Fälle führen. „Wir gehen davon aus, dass es dadurch immer mal wieder zu einem Aufploppen von Infektionen kommen wird“, so Schwarz.

Schulschließungen bestmöglich vermeiden

Deshalb müssten – mit Blick auf die Schulen – behutsame Regelungen für den Umgang mit dem Virus gefunden werden. „Wenn möglich, versuchen wir im Fall einer Infektion einzelne Klassenverbände rauszunehmen“, so Schwarz. Ginge das aber nicht, drohen erneute Schulschließungen. Das war zuletzt an der Rostocker Hundertwasser-Gesamtschule der Fall, wo sich im September mehrere Lehrkräfte und Schüler infiziert hatten. Mit rund 850 Personen, die zuhause bleiben mussten, galt dieser Ausbruch als bisher größter Quarantänefall des Landes.

Von Claudia Labude-Gericke