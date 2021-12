Nach den Feiertagen wird die Impfoffensive in MV weiter vorangetrieben. Viele Praxen öffnen, Impfteams kommen in kleine Gemeinden. Die Landkreise bieten viele Möglichkeiten auch ohne Termin dranzukommen. Und ein Impfzentrum öffnet sogar zu Heiligabend und an beiden Weihnachtstagen.