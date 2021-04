Um die 400 Menschen sind bei einer landesweit einmaligen Aktion von Hausärzten in nur acht Stunden geimpft worden. Aus Sicht von Stephan Meyer (CDU), Vize-Landrat im Landkreis Rostock, sollte die Aktion schnell wiederholt werden. Auch Robert Dahl, Chef der „Karls Erlebnisdörfer“, will helfen. Was die Ärzte und die Geimpften sagen.