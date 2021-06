Rostock

Die Arzneimittelbehörden haben ihn für alle ab 12 Jahren freigegeben, die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt zumindest für Minderjährige mit Vorerkrankungen. Und dennoch wird im Landkreis Rostock kein Kind und kein Jugendlicher geimpft. Das Impfzentrum in Laage weigert sich, Minderjährigen das Vakzin von Biontech zu verabreichen.

Leidtragende sind vor allem Eltern mit kranken Kindern – wie Familie Thimm aus Rostock. Sie hatten von der Impfhotline des Landes für ihren Sohn Linus einen Termin in Laage erhalten, dort angekommen bekam der 14-Jährige, der unter anderem an Asthma leidet, aber nicht den schützenden Piks.

Landkreis: Impfen keine Minderjährigen

Michael Fengler, der Sprecher des Landkreises Rostock, sagt: „Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die der Familie entstanden sind. Aber im Impfzentrum Laage werden grundsätzlich keine Minderjährigen geimpft.“ Nach OZ-Informationen ist Familie Thimm in Laage kein Einzelfall. Die Entscheidung, dass der Landkreis auf Impfungen bei unter 18-Jährigen verzichtet, hätten die Impfärzte getroffen – „und sie orientiert sich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission“, so Fengler.

Die rät aber explizit dazu, besonders gefährdete Kinder doch zu impfen – wenn sie an einer von zwölf Vorerkrankungen leiden. Die Stiko listet unter anderem Adipositas, Diabetes, Herzfehler und chronische Lungenerkrankungen auf. Familie Thimm ist sauer: „Unsere Kinder gehören beide zur Risikogruppe, können seit eineinhalb Jahren nicht zur Schule gehen. Sie brauchen die Impfung“, so Mutter Sandra Thimm.

Keine Empfehlung vom Land

Kinder und Jugendliche nicht zu impfen – der Landkreis verstößt damit nicht gegen Vorgaben aus Schwerin. Was Vakzine für Minderjährige angeht, gebe es nämlich „keine gesonderte Festlegung“, sagt Gunnar Bauer, der Sprecher des Gesundheitsministeriums. „Die individuelle Entscheidung, die Impfung vorzunehmen, fällt der Impfarzt vor Ort.“

Andere Regionen impfen die Jüngsten – selbst Kinder, bei denen keine Vorerkrankung vorliegt: „Wenn eine Impfbereitschaft des Kindes oder des Jugendlichen sowie der Eltern besteht, so impfen wir Kinder und Jugendliche auch ohne Vorerkrankung“, sagt Franziska Nagorny, Impf-Managerin in der Hansestadt Rostock. „Wir empfehlen aber, dass vorerkrankte Kinder und Jugendliche vorrangig durch ihren behandelnden Kinderarzt beraten und geimpft werden, da dieser Risiken besser beurteilen kann.“

Auch in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald bekommen Kinder in den Impfzentren die Spritze. Dörte Lange, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen, sagt: „Termine für Kinder können über die Hotline des Landes vereinbart werden. Die letztendliche Entscheidung, ob die Impfung durchgeführt wird, trifft dann aber der Impfarzt.“ In Vorpommern-Greifswald muss ein Elternteil dabei sein und der Impfpass vorgelegt werden.

Kinderärzte raten: In der Praxis impfen

Steffen Büchner, Kinderarzt aus Güstrow und Landessprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), rät Eltern, die ihre Kinder vor Corona schützen wollen, dazu, sich an den behandelnden Arzt zu wenden: „Der kann am besten beurteilen, ob eine Impfung sinnvoll ist oder ob die möglichen Nebenwirkungen ein zu großes Risiko sind.“

Zwei von drei Kinderärzten in MV würden bereits impfen, so Büchner. „Ein gesundes Kind braucht keine Impfung. Eine Corona-Infektion verläuft bei jungen Menschen in der Regel kaum schwerer als jeder andere Infekt.“ Büchner: „Über Nebenwirkungen der Impfung ist noch zu wenig bekannt. In der jüngsten Zeit werden zum Beispiel wiederholt Herzmuskel-Entzündungen bei männlichen, heranwachsenden Impflingen bekannt.“

Land plant Impfungen für Schüler

Nach OZ-Informationen plant die Landesregierung indes weiterhin eine Impf-Kampagne für Schüler. Wie genau die aussehen wird, ist aber noch offen. In der Altersgruppe der unter 18-Jährigen sind in MV bisher nur ein Prozent der Kinder und Jugendlichen mindestens ein Mal geimpft, heißt es aus dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Insgesamt liegt die Impfquote im Land bei über 50 Prozent, fast jeder Dritte ist bereits vollständig immunisiert.

Von Andreas Meyer