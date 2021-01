Rostock

Die beste Nachricht seit Tagen – für Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) kam sie am Mittwochmittag aus Amsterdam: Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat einen zweiten Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Und wenn alles nach Plan läuft, könnten die ersten Moderna-Dosen bereits in der kommenden Woche auch in der Hansestadt gespritzt werden. Rostocks Ziel: Spätestens Anfang Februar sollen die besonders gefährdeten Gruppen in Rostock komplett geimpft sein.

Schon jeder 100. Rostocker geimpft

Die Hansestadt gibt in Sachen Corona-Impfungen Vollgas: Bis Ende der Woche soll bereits jeder 100. Rostocker vor Sars-CoV-2 geschützt sein. Insgesamt 2800 Dosen will das Gesundheitsamt bis zum Wochenende verabreicht haben – 1700 an ältere und besonders gefährdete Bürger in Pflege- und Altenheimen, 1100 an Mitarbeiter von Kliniken und Rettungsdiensten.

„Wir könnten vier bis fünf Mal so viele Menschen impfen. Der limitierende Faktor ist die Verfügbarkeit des Impfstoffs“, sagt Bockhahn. 975 Dosen hat die Stadt diese Woche erhalten, kommende Woche sollen es bereits fast 1300 sein. „Und das sind allein die Dosen des Biontech-Impfstoffs. Wie viele Moderna-Dosen wir erhalten und wann – das erfahren wir hoffentlich noch diese Woche.“

Biontech für die Heime

Die Hansestadt hat einen klaren Plan, wie sie beim Impfen vorgehen will: Die insgesamt rund 2500 Bewohner von Alten- und Pflege-Einrichtungen in Rostock sollen ausschließlich den Impfstoff von Biontech erhalten. Der Grund: Einen großen Teil des Aufwands beim Impfen macht nicht das Spritzen an sich aus – sondern das Aufklären.

„Wir müssen jeden Menschen, der sich impfen lassen möchte, über Risiken und Nebenwirkungen aufklären. In vielen Fällen müssen wir sogar den gesetzlichen Vormund fragen und uns dessen Zustimmung einholen“, so Bockhahn. Um den Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurden bereits fast alle Heimbewohner zum Biontech-Impfstoff aufgeklärt. „Wir würden da wieder von vorne anfangen, wenn wir nun einen neuen Impfstoff einsetzen“, sagt der Senator.

Phase 2 startet am Dienstag

Bereits am Dienstag soll nämlich Phase 2 der Impf-Kampagne in Rostock starten: Bisher erfolgte der überwiegende Teil der Impfung durch unsere mobilen Teams in den Einrichtungen, sagt der Senator. Am 12. Januar soll nun das Impfen auch in der Hansemesse, im eigentlichen Impfzentrum starten: „Wir haben mehrere Tausende hochbetagte Menschen in Rostock, die nicht in Einrichtungen leben. Die laden wir jetzt nach und nach zum Impfen in Schmarl ein.“ Und die könnten – so er denn rechtzeitig geliefert wird – zunächst den Moderna-Impfstoff bekommen.

100 Helfer im Einsatz

Bis zu 100 Helfer sind in Rostock im Impf-Einsatz: „Wir haben allein gut zwölf Leute, die sich um die Verwaltung kümmern“, so Bockhahn. Dankbar ist er auch der Bundeswehr: „Die unterstützen uns personell – und die Soldaten sind für uns wirklich ein große Hilfe.“ Die Strukturen stehen, die Prozesse seien eingeübt: „Wenn wir mehr Impfstoff bekommen, werden wir mehr impfen. Wir sind vorbereitet.“

Noch beeindruckter ist er vom Engagement der vielen freiwilligen Helfer: „Wir haben pensionierte Ärzte im Einsatz. Krankenschwestern, die an ihren freien Tagen im Impfzentrum mithelfen wollen. Ja, wir haben sogar Kolleginnen, die eigentlich in der Elternzeit sind, aber sich einen Tag pro Woche Zeit nehmen, weil ihnen diese Aufgabe so wichtig ist.“ Das mache ihn wahnsinnig stolz, sagt Bockhahn.

Landkreis hat mehr als 1000 Dosen verimpft

Auch im Landkreis Rostock läuft das Impfen mehr und mehr an: Die erste Lieferung von 975 Dosen sei bereits komplett verimpft. Die zweite Lieferung werde aktuell in Heimen und Einrichtungen verabreicht, sagt Michael Fengler, Sprecher des Landratsamtes in Güstrow. „Wir machen gute Fortschritte.“

Auch Landrat Sebastian Constien ( SPD) sagt, der Landkreis könne mehr Menschen impfen – wenn mehr Impfstoff geliefert wird: „Wichtig sind Planbarkeit und Verfügbarkeit des Impfstoffs und künftig zugelassener Impfstoffe. Wir sind logistisch sehr gut darauf eingestellt, um größere Impfstoffmengen verarbeiten zu können. Die intensiven Vorbereitungen für mobiles und stationäres Impfen zahlen sich durch die schon jetzt hohe Impfrate aus. Das möchten wir unbedingt fortsetzen.“

Im Landkreis sind aktuell vier mobile Teams im Einsatz, im Impfzentrum am Flughafen Laage stehen drei „Impf-Strecken“ bereit. „Wir können sogar noch eine vierte einrichten“, so Fengler.

Von Andreas Meyer