In der Ankunftshalle des Flughafens Rostock-Laage herrscht am Freitagvormittag wieder emsiges Treiben. Statt sonnengebräunter Urlauber mit Koffer sind es aber Messebauer, die Trennwände durchs Terminal tragen. Bei den fünf Profis sitzt noch jeder Handgriff – auch wenn sie ihn in diesem Jahr kaum gebraucht haben. Statt Messeständen bauen sie an diesem Tag das erste Impfzentrum des Landkreises Rostock auf. „Wir sind froh, dass unsere Branche bundesweit von diesen Zentren profitiert“, sagt einer der Männer.

Aus 115 laufenden Metern Wand entstehen nun die Aufnahme, der Wartebereich, Plätze fürs Arztgespräch, drei Impfkabinen sowie Sitz- und Liegeflächen für die Nachsorge. „Am 15. Dezember wollen wir mit dem Impfzentrum einsatzbereit sein“, sagt Vize-Landrat Stephan Meyer. Obwohl die räumlichen und technischen Voraussetzungen bis dahin stimmen, müsse noch mit dem Land über die personelle Ausstattung gesprochen werden.

Sechs Tage pro Woche geöffnet

Roman Stiehler – Impfmanager des Landkreises Rostock Quelle: Martin Börner

„Wir wollen von montags bis samstags, jeweils zwischen 8 und 20 Uhr, Termine zum Impfen anbieten“, sagt Roman Stiehler. Der 35-Jährige arbeitet beim Landkreis eigentlich im Sachgebiet Integration und hat zuletzt noch zusätzlich das Bürgertelefon betreut. Seit Ende November ist Stiehler nun hauptamtlicher Impfmanager des Landkreises Rostock.

Er hat bereits eine Liste mit etwa 40 Ärzten – aktive sowie solche im Ruhestand –, die sich für den Impfdienst anbieten. Noch würde aber mit Schwerin über das Honorar verhandelt, das landesweit einheitlich sein soll. „Und wir wollen natürlich keiner Klinik Fachpersonal wegnehmen, dort wird es ja dringend gebraucht“, so Stiehler.

Flughafen holt Mitarbeiter aus der Kurzarbeit

Doch auch das Impfzentrum braucht Personal – für einen Zweischichtbetrieb jeden Tag sechs Ärzte, sechs medizinisch-technische Assistenzkräfte sowie sechs Personen für die Dokumentation. Und das nur für die drei Impfstraßen. Dazu kämen noch die mobilen Teams, die zuerst in die Pflegeheime fahren und dort auf freiwilliger Basis die Bewohner impfen. „Dafür sind wir schon mit den Wohlfahrtsverbänden im Gespräch“, so Stiehler.

Messebauer lassen aus Trennwänden das Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage entstehen. Quelle: Martin Börner

Beim nicht-medizinischen Personal sehe die Lage besser aus. „Denn das decken 23 unserer Mitarbeiter ab, die wir dafür aus der Kurzarbeit holen können“, sagt Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann. Die Kollegen aus der Gastro, vom Check-in, der IT, der Reinigung und der Sicherheitskontrolle seien überglücklich gewesen, auch ohne Flugbetrieb nun wieder eine berufliche Perspektive zu haben. „Die Bereitschaft war so hoch, dass sogar schon der Dienstplan steht. Zudem haben alle unsere Mitarbeiter eine Erste-Hilfe-Ausbildung und wissen so, was im Notfall zu tun wäre“, so die Airport-Chefin.

Natürlich hoffe sie aber, dass auch regulärer Flugbetrieb bald wieder möglich wird. „Für diesen Fall wird das Impfzentrum so gebaut, dass wir Check-in, Abflug und Ankunft ohne Einschränkungen ermöglichen können“, erklärt Dörthe Hausmann. Der Landkreis miete für die Impfstation etwa ein Viertel der Fläche des Terminals. „Das kostet uns pro Monat aber schon deutlich mehr als eine halbe Million Euro“, erklärt Stephan Meyer. Etwa 70 Prozent der Kosten entfielen aufs Personal, sollen aber vom Land erstattet werden.

Vor- und Nachbereitung fressen Zeit

Je nachdem wie viele Dosen des Anti-Corona-Wirkstoffes der Landkreis erhält, könnte durch die Modulbauweise auch noch eine weitere Impfstraße dazugenommen werden. „Wir rechnen damit, etwa 360 Personen am Tag impfen zu können – bei Vollauslastung und Erweiterung wären 500 Personen drin“, so Meyer. Dabei mache die eigentliche Spritze den kleinsten Teil aus. „Aber die Zeit für die Aufnahme, das Arztgespräch und die Nachsorge ist deutlich höher – insgesamt braucht das etwa 45 Minuten pro Person.“ Jeder Geimpfte müsse außerdem zwingend 15 Minuten nach der Spritze noch vor Ort warten – „falls es zu Kreislaufproblemen oder allergischen Reaktionen kommt“, erklärt der Vize-Landrat. Dafür werden Ruhebereiche mit Stühlen und Liegen ausgestattet, auch ein eigener Erste-Hilfe-Raum sei vor Ort.

Arbeiten zusammen für das Impfzentrum des Landkreises: Sven Schillert und Dominique Wolf von Rebus (hinten, v. l.), Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann, Vize-Landrat Stephan Meyer, Impfmanager Roman Stiehler und Eric Meyer vom Krisenstab des Landkreises. Quelle: Martin Börner

Der Airport sei der ideale Standort für das Impfzentrum – nicht nur, weil der Impfstoff auch per Flugzeug kommen könnte. „Die Kühlkammer unseres Catering-Bereiches ist teilweise bis auf minus 30 Grad ausgelegt“, sagt Dörthe Hausmann. Dort könnte der Impfstoff, der bei minus 70 Grad aus einem geheimen Lager in MV landesweit verteilt wird, mehrere Tage gelagert werden. „Durch die Terminvergabe können wir aber immer sehr genau abschätzen, was wir brauchen und verbrauchen“, erklärt Roman Stiehler.

Region Rostock braucht eigentlich drei Impfzentren

Ein kostenloser Bus pendelt als Impfshuttle zwischen Güstrow und dem Airport. Quelle: Martin Börner

Obwohl sie an der Quelle sitzen, dürften sich die Mitarbeiter des Impfzentrums übrigens nicht selbst bedienen. „Die Verteilung erfolgt nach der festgelegten Reihenfolge der Risikogruppen“, versichert Stiehler. Um die Hygiene einzuhalten, würde deshalb nach jeder Schicht alles desinfiziert und auch für die Bürger ständen Desinfektionsständer bereit. Spätestens 21 Tage nach dem ersten Termin müssten sie noch einmal kommen. „Der zweite Termin braucht dann aber weniger Zeit, weil ja die Daten schon vorliegen“, sagt der Impfmanager.

Um der Bevölkerung Wege zu ersparen, sei der Landkreis auch mit der Stadt Rostock im Gespräch, ob Bürger, die in Rostock arbeiten, auch dort geimpft werden könnten. Auch ein mögliches drittes Impfzentrum sei für die Region aus Hansestadt und dem Landkreis im Gespräch. „Denn festgelegt ist, dass eines für etwa 150 000 Personen zuständig ist – und zusammen haben wir etwa 450 000 Einwohner“, sagt Vize-Landrat Meyer. Erst einmal gelte es aber, je ein Impfzentrum auch mit dem gefragten medizinischen Personal auszustatten, um loslegen zu können.

Corona-Impfung auf einen Blick Das Impfzentrum im Flughafen Rostock Laage soll ab 15. Dezember einsatzbereit sein. Wann tatsächlich die erste Spritze verabreicht wird, hängt von der Zulassung des Impfstoffes und der verfügbaren Menge der Impfdosen ab. Denn zuerst würden Bewohner von Pflegeheimen geimpft – auf freiwilliger Basis und von mobilen Teams. Anschließend sind die über 80-Jährigen und medizinisches Personal an der Reihe. Das Terminmanagement läuft über das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Wer zu den zuerst ausgewählten Risikogruppen gehört, kann sich übers Internet oder eine Callcenter-Nummer einen Termin nach Wahl reservieren. Am Flughafen soll von Montag bis Samstag, jeweils zwischen 8 und 20 Uhr geimpft werden. Der Vorgang an sich ist für die Bevölkerung kostenlos. Für Aufnahme, Arztgespräch, Impfung und Nachbeobachtung müssen pro Person 45 Minuten eingeplant werden. Ein zweiter Impftermin muss maximal 21 Tage nach dem ersten erfolgen, braucht aber weniger Zeit. Der Landkreis Rostock bietet sogar einen Gratis-Zubringerbus an: Das barrierefreie Impfshuttle verkehrt im Stundentakt zwischen dem Bahnhof Güstrow und dem Flughafen. Natürlich ist auch individuelle Anfahrt möglich.

Von Claudia Labude-Gericke