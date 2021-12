Corona-Infektion an oder zwischen den Feiertagen: Das gilt es zu tun!

Rostock

Was tun bei Verdacht auf eine Corona-Infektion an oder zwischen den Feiertagen? Das Rostocker Gesundheitsamt hat dafür die wichtigsten Informationen und einfachsten Regeln zusammengetragen.

Bei Symptomen wie starken Kopfschmerzen, Husten, Geruchs- oder Geschmacksveränderungen sollten die Betroffenen Ihrem Hausarzt nach einem PCR-Test fragen oder ins nächst gelegene Testzentrum fahren. Sollte zunächst kein PCR-Test möglich sein, ist ein Schnelltest eine erste Alternative.

Nach einem positiven Schnelltest sollte unbedingt überall eine FFP2-Schutzmaske getragen werden. Das Ergebnis muss aber schnellstmöglich mit einem PCR-Test abgesichert werden. Bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses sollte man sich in Quarantäne begeben und jeden Kontakt zu anderen Menschen meiden, unterstreicht der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Markus Schwarz. Der erste Ansprechpartner ist für einen PCR-Test die Hausarztpraxis. Alternativ kann aber auch das nächst gelegene Testzentrum aufsuchen. In Rostock ist es das Testzentrum der Unimedizin in der Schillingallee. Es hat an den Feiertagen 9 bis 11 Uhr geöffnet und montags bis freitags 9 bis 15 Uhr.

Fällt der PCR-Test positiv aus, gilt ab dem ersten Tag des Testergebnisses beziehungsweise ab dem Beginn der ersten Symptome 14 Tage häusliche Isolation. „Bitte verlassen Sie die Wohnung nicht und meiden Sie Kontakte“, so Schwarz. „Reduzieren Sie auch die Kontakte im Haushalt und lüften Sie regelmäßig. Sollte sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtern, kontaktieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt oder den kassenärztlichen Notdienst unter der Rufnummer 116117.“

Die Isolation gilt auch, wenn sich das Gesundheitsamt nicht bei den Betroffenen meldet. Am letzten Tag der 14-tägigen Isolation sollten die Betroffenen einen Schnelltest machen. Wenn dieser negativ ausfällt, endet die häusliche Isolation.

Wer Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person hatte, sollte ebenfalls wichtige Regeln beachten. „Noch gilt, wenn Sie einen vollständigen Impfschutz haben, müssen Sie nicht in Quarantäne. Ungeimpfte Personen müssen sich allerdings zehn Tage häuslich absondern“, erläutert Dr. Markus Schwarz. „Sollten Sie einen Test wünschen, beachten Sie bitte, dass alle Tests, sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests, erst fünf bis sieben Tage nach letztem Kontakt eine sinnvolle Aussage erbringen können. Wenn Sie keine Symptome aufweisen, warten Sie bitte diese Zeit ab, bevor Sie einen Test machen“, so der Leiter des Gesundheitsamtes.

Weitere Informationen und Checklisten gibt es unter www.rostock.de/pandemie.

Von Juliane Schultz