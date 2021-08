Rostock

Knapp zwei Wochen nach Schulbeginn melden inzwischen 42 Schulen im Nordosten Corona-Fälle unter Kindern und Jugendlichen – Tendenz steigend. Viele stecken sich bei Familie und Freunden an. Doch was passiert, wenn ein Kind aus der Klasse positiv getestet wurde? Seit dieser Woche gelten neue Quarantäne-Regeln für MVs Schüler. Sie sollen dafür sorgen, dass bei einem positiven Testergebnis nicht gleich die gesamte Klasse in Isolation geschickt wird.

Viele wissen nicht, wo sie sich angesteckt haben

Allein in der Hansestadt Rostock sind aktuell 16 Schulen betroffen. Laut Stadtsprecher Ulrich Kunze haben viele Reiserückkehrer das Virus mitgebracht. Zudem würden vor allem junge Erwachsene, die mobil und agil sind, andere anstecken.

„Aktuell gibt es an neun Schulen in unserem Landkreis Corona-Fälle. Die Personen infizieren sich überwiegend im privaten Umfeld. Viele können aber auch gar keine Angaben darüber machen, wo sie sich angesteckt haben könnten“, berichtet Anke Radloff, Sprecherin des Kreises Vorpommern-Greifswald.

So viele Schulen sind in MV aktuell von Corona betroffen

In der Landeshauptstadt Schwerin sind fünf Schulen betroffen. „Es handelt sich fast ausschließlich um Ansteckungen im Familienkreis, die in die Schulen getragen wurden“, sagt Stadtsprecherin Mareike Diestel. Ein Teil dieser Fälle lasse sich aber auch auf ein Ereignis in der Event-Arena Spornitz und das Gartenfest zurückführen. „Einzelne Fälle haben den Ursprung sogar noch im Ausbruch im Ferienlager Groß Stieten (Nordwestmecklenburg) in der vorletzten Juliwoche“, berichtet Mareike Diestel.

Neue Quarantäne-Regeln für MV’s Schulen und Kitas Das Landesgesundheitsamt in Rostock hat das sogenannte Kontaktpersonenmanagement angepasst. Seit dieser Woche gelten neue Regeln für Schüler und Kita-Kinder. Wird eine Schülerin oder ein Schüler positiv mit einem PCR-Test getestet, muss die betroffene Person in Quarantäne. Der Rest der Kohorte wird aber nicht automatisch in Quarantäne geschickt – wie es bislang gehandhabt wurde. Für diese Schülerinnen und Schüler gelten künftig neue Regeln. So soll die Anzahl der Quarantäne-Fälle möglichst gering gehalten werden. Statt einer Quarantäne gilt in so einem Fall nun 14 Tage lang die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Schülerinnen und Schüler müssen täglich getestet werden. Ebenso sind diese Kinder und Jugendlichen von anderen Schülerinnen und Schülern zu trennen. Das bedeutet, dass nicht mehr größere Gruppen in Quarantäne müssen und weiter Präsenzunterricht in der Schule erfolgen kann. Werden jedoch mehr als eine Schülerin oder ein Schüler positiv getestet oder es treten mehrere Folgefälle auf, werden die Gesundheitsbehörden laut aktueller Regelung für die gesamte Kohorte Quarantäne anordnen. Diese Regelung gilt bis zur Stufe 3 (rot). Ab der Stufe 4 (dunkelrot) der risikogewichteten Einstufung muss die gesamte Kohorte ab dem ersten Indexfall in Quarantäne. Für negativ getestete Kita-Kinder gilt: Sie dürfen bei Kontakt mit einem positiv Getesteten weiter in die Einrichtung gehen, wenn die Eltern vollständig geimpft oder genesen sind und das Kind keine Symptome entwickelt. Zudem sollen die Kinder zweimal per PCR-Test getestet werden, in der Freizeit gilt für sie eine Reduzierung der Kontakte.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg meldete bereits am Mittwoch einen Fall in einer Schule, am Donnerstag einen weiteren. Die Klassenkameraden werden nun täglich getestet. Es wurde bislang nur direkten engen Kontaktpersonen Quarantäne verordnet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim waren allein in den vergangenen 14 Tagen elf Schulen betroffen. „Als Reiserückkehrer ist dem Gesundheitsamt des Landkreises LUP kein positiver Schüler bekannt, einige Schüler waren Kontaktpersonen aus dem familiären Umfeld. Die meisten Schüler fielen mit einem positiven Schnelltest auf, der dann in der PCR bestätigt wurde“, so Kreissprecher Andreas Bonin.

Von Michaela Krohn